《經濟通通訊社２５日專訊》選舉事務處公布，原定今日晚上７時至９時在鰂魚涌社區會堂
舉行的區議會選舉活動建議指引公眾諮詢大會取消。
選舉事務處表示，是經風險評估後，基於公眾安全和保安考慮而取消。（ｃｗ）（ｚｚ）
25/06/2019 14:31
【香港政情】區議會選舉活動建議指引公眾諮詢大會取消
《經濟通通訊社２５日專訊》選舉事務處公布，原定今日晚上７時至９時在鰂魚涌社區會堂
舉行的區議會選舉活動建議指引公眾諮詢大會取消。
選舉事務處表示，是經風險評估後，基於公眾安全和保安考慮而取消。（ｃｗ）（ｚｚ）
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