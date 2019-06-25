【香港政情】區議會選舉活動建議指引公眾諮詢大會取消

《經濟通通訊社２５日專訊》選舉事務處公布，原定今日晚上７時至９時在鰂魚涌社區會堂

舉行的區議會選舉活動建議指引公眾諮詢大會取消。

選舉事務處表示，是經風險評估後，基於公眾安全和保安考慮而取消。（ｃｗ）（ｚｚ）

