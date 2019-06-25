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25/06/2019 15:55

【明日大嶼】黃偉綸：在繃緊的社會氣氛下小心點處理個別政策較好

　　《經濟通通訊社２５日專訊》有消息指，政府在評估社會最新形勢後，決定押後「土地共享
先導計劃」。發展局局長黃偉綸回應有關說法時表示，政府現時仍在處理土地共享計劃的細節；
而有關「明日大嶼」的交椅洲填海前期的研究撥款排到立法會財委會議程最後，他表示當局也會
接受，但強調兩者都涉及很大的公眾利益。　
　　黃偉綸表示，在現時的社會氣氛下，個別政策如可再小心一點去處理會更好。他形容現時的
社會氣氛太繃緊，希望能有機會鬆一鬆、靜下來再實事求是地去做相關工作。（ｃｗ）（ｚｚ）

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