《經濟通通訊社２５日專訊》昨日有一批示威者堵塞灣仔稅務大樓，以不合作運動抗議修訂
《逃犯條例》。今日中午，有十多名示威者在稅務大樓外派發有關反對修訂《逃犯條例》而採取
不合作運動的宣傳單張，並高舉寫有「官逼民反」及「對唔住阻到你」字句的自製標語。示威者
對進入大樓的市民鞠躬道歉，為因不合作運動引成的不便致歉。
有市民表示工作受到影響，但理解示威者希望表達訴求的要求；同時，亦有市民表示不接受
道歉，批評如繼續阻礙政府部門運作，道歉並沒有作用。（ｈｍ）（ｚｚ）
25/06/2019 17:23
【移交逃犯】示威者灣仔稅務大樓外派傳單，為昨日不合作運動道歉
《經濟通通訊社２５日專訊》昨日有一批示威者堵塞灣仔稅務大樓，以不合作運動抗議修訂
《逃犯條例》。今日中午，有十多名示威者在稅務大樓外派發有關反對修訂《逃犯條例》而採取
不合作運動的宣傳單張，並高舉寫有「官逼民反」及「對唔住阻到你」字句的自製標語。示威者
對進入大樓的市民鞠躬道歉，為因不合作運動引成的不便致歉。
有市民表示工作受到影響，但理解示威者希望表達訴求的要求；同時，亦有市民表示不接受
道歉，批評如繼續阻礙政府部門運作，道歉並沒有作用。（ｈｍ）（ｚｚ）
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