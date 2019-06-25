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即市新聞

25/06/2019 16:20

《股金豐采－涂國彬》諸多風險擴波幅，油價漲勢恐有限

　　《股金豐采》油價近期受到多方因素的影響，雖然做出反彈，但後市恐怕波幅將進一步擴大
，不確定性仍大。
　
＊美伊矛盾升級＊
　
　　一方面，美伊矛盾持續受到關注。在伊朗擊落美國無人機後，美伊戰爭的概率大大升溫，特
朗普甚至的確已經宣布要進攻伊朗，但很快又取消了行動。但這口氣肯定是無法咽下去的，在周
一宣布對伊朗的新制裁，包括制裁該國的最高領袖，但目前來看影響有限。可能考慮到未來競選
連任，特朗普至少不會主動帶頭與伊朗正面開戰，但也不是說未來一定沒有戰爭。後市需要密切
中東局勢，緊張的局勢給油價帶來支持。
　
＊聚焦習特會＊
　
　　另一邊廂，需求前景擔憂是之前制約油價的重要因素。紐油從５月下旬開始進一步回落，直
到６月開始在５０至５５美元區間震盪。雖然上周四做出突破，但之後幾日動能相當有限，最主
要是投資者都在等待中美元首在Ｇ２０的會面，雖然對真的達成重大協議的預期不高，但也存在
談崩的擔憂，總之這對中美未來貿易關係乃至全球局勢都有大影響，故而投資者目前相當謹慎，
油價也在等待結果。

＊等待產油國決定＊
　
　　此外，延遲到７月１和２日的產油國會議顯然也在等待近期的風險事件。俄羅斯能源部長表
示，美國制裁和Ｇ２０峰會結果等都將對俄羅斯是否支持延長石油減產協議有重要影響。短線紐
油料暫時難突破６０美元，需要等待風險事件。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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