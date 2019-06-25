《股金豐采－涂國彬》諸多風險擴波幅，油價漲勢恐有限

《股金豐采》油價近期受到多方因素的影響，雖然做出反彈，但後市恐怕波幅將進一步擴大

，不確定性仍大。



＊美伊矛盾升級＊



一方面，美伊矛盾持續受到關注。在伊朗擊落美國無人機後，美伊戰爭的概率大大升溫，特

朗普甚至的確已經宣布要進攻伊朗，但很快又取消了行動。但這口氣肯定是無法咽下去的，在周

一宣布對伊朗的新制裁，包括制裁該國的最高領袖，但目前來看影響有限。可能考慮到未來競選

連任，特朗普至少不會主動帶頭與伊朗正面開戰，但也不是說未來一定沒有戰爭。後市需要密切

中東局勢，緊張的局勢給油價帶來支持。



＊聚焦習特會＊



另一邊廂，需求前景擔憂是之前制約油價的重要因素。紐油從５月下旬開始進一步回落，直

到６月開始在５０至５５美元區間震盪。雖然上周四做出突破，但之後幾日動能相當有限，最主

要是投資者都在等待中美元首在Ｇ２０的會面，雖然對真的達成重大協議的預期不高，但也存在

談崩的擔憂，總之這對中美未來貿易關係乃至全球局勢都有大影響，故而投資者目前相當謹慎，

油價也在等待結果。



＊等待產油國決定＊



此外，延遲到７月１和２日的產油國會議顯然也在等待近期的風險事件。俄羅斯能源部長表

示，美國制裁和Ｇ２０峰會結果等都將對俄羅斯是否支持延長石油減產協議有重要影響。短線紐

油料暫時難突破６０美元，需要等待風險事件。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

