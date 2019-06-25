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即市新聞

25/06/2019 17:05

《神州經脈》傳中資行拒遵美法庭制裁傳召，三行急否認，滬指驚跌

　　《神州經脈》外媒報道，在一宗北韓違反制裁的調查中，美國法官裁定３間中資銀行試圖拒
絕遵守傳票，受消息影響，滬綜指一度崩潰近２％至２９４８﹒９９點，但在三家銀行發表聲明
後，市場稍有回穩，最終全日仍在驚慌情緒下跌０﹒８７％，報２９８２﹒０７點，中止此前的
六連升，失落三千關；深成指全日跌１﹒０２％，創業板指跌１﹒０６％。
　　兩市全日成交５１３３億元（人民幣．下同），按日增加３﹒７％，外資全日通過陸股通流
出Ａ股３３億元，為連續第二日淨流出且創逾一個月高。
　　另外，美國貿易代表萊特希澤周一與中國國務院副總理劉鶴通電話，為美國總統特朗普與中
國國家主席習近平的重要會面做好準備，但未有透露兩人談話的具體內容。

＊傳三中資行拒遵美法庭命令，或遭制裁＊

　　據《華盛頓郵報》報道，美國法官裁定３間中國銀行試圖拒絕遵守就違反北韓制裁的傳召令
，可能觸發禁止其中一間中國大型銀行接觸美國金融系統。雖然報道指未能確認該３間銀行的名
稱，但外界相信是涉及的銀行分別是交通銀行（滬：６０１３２８）、招商銀行
（滬：６０００３６）及浦發銀行（滬：６０００００）。
　　根據法院裁決詳情，一家香港公司被指為北韓國營朝鮮貿易銀行清洗逾１億美元，而該家公
司和上述三家銀行有聯繫。報道指，裁決可能觸發禁止浦發銀行接觸美國金融系統，浦發銀行在
美國沒有分支，僅保留帳戶處理美元交易。
　　招商銀行、交通銀行、浦發銀行其後分別向內媒表示，目前沒有受到任何因涉嫌違反制裁法
律的調查。人行主管的報紙《金融時報》收市後刊文指，報道中所指的調查仍在司法進程中，將
於７月１２日在華盛頓的一家法院進行二審。另外，報道引述業內資深人士指，目前沒有確鑿信
息表明中資銀行會受到制裁，預計中資銀行應也不會失去美元清算資格，市場對此不應過度解讀

　　外交部發言人耿爽回應此事稱，中國政府　　一向以嚴肅認真的態度，全面落實聯合國安理
會通過的各項決議。中方不但要求金融機構企業和個人，　　嚴格遵守聯合國的制裁決議，　　
也一貫要求中資　　金融機構在海外的分支機構，　　要嚴格遵守當地的　　監管法律法規，　
　依法合規經營，　　同時配合好當地的司法，　　執法部門的監管行動。

＊華為：今年研發費用投入超過１００億＊

　　華為最新公布，Ｍａｔｅ　２０　Ｘ獲得中國首張５Ｇ終端電信設備進網許可證。華為５Ｇ
產品線總裁楊超斌接受專訪時表示，隨著５Ｇ大規模商用，各個終端廠商肯定會把５Ｇ終端從旗
艦機拓展到中端或者低端機型。預計在明年，很有可能終端價格降到２０００元到３０００元。
　　他透露，華為今年整個研發費用的投入超過１００億，主要用於三個方面：第一，研發人員
的人力成本支出；第二，要有大量的儀器設備；第三，做產品的開發，涵蓋華為的芯片開發和投
入。
　　華為公司常務董事、運營商事業部總裁丁耘在「５ＧｉｓＯＮ」峰會演講時表示，截止目前
，華為已在全球範圍內獲得５０份５Ｇ商用合同，５Ｇ設備發貨量已經超過１５萬套，這些合同
來自於韓國、瑞士、英國、芬蘭等國家，全球２╱３已發布５Ｇ商用網絡由華為部署。
　　另外據外電引述消息人士報道，華為位於美國的研究團隊
Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ尋求脫離母公司華為獨立營運，因美國政府５
月時將華為列入貿易黑名單。

＊上海出台支持浦東開發文件＊

　　上海市政府發布《關於支持浦東新區改革開放再出發，實現新時代高質量發展的若干意見》
，提出２０條支持舉措支持浦東新區改革開放。
　　具體包括五個方面，在打造國際一流營商環境方面、在推進高水平開放方面，、強化科技創
新前瞻布局和融通發展方面，、打造產業集群方面，以及在提升城市精細化管理水平方面。
　　發改委主任馬春雷今日在上海市政府新聞發布會上表示，要全面增強浦東新區開放型經濟新
體制的制度供給能力，通過七年左右努力　，浦東經濟總量要突破２萬億元。
　　浦東新區區長杭迎偉今日在上海市政府新聞發布會上透露，近年來，浦東「六大硬核產業」
集聚發展，其中集成電路規模突破了千億元，佔上海全市７３％。浦東正在推進上海集成電路設
計產業園建設，力爭集聚千家企業、形成千億規模、匯聚十萬人才、新增百萬空間。

＊海印股份「吹牛」被警告＊

　　海印股份（深：０００８６１）早前發通告指，指有專家團隊成功研製了「今珠多糖注射液
」並擁有專利權，可實現對非洲豬瘟不低於９２％有效率的預防，公司與對方簽署合作合同，並
為其團隊提供１億元作為履約保證金，並提到要為非洲豬瘟防治疫苗的投產做準備備。
　　不過中證監廣東監管局昨晚（２４日）對海印股份下發了行政監管措施決定書，指公司有關
公告的信息披露存在多方面問題，決定對公司取出具警示函的行政監管措施，並認為全體高管都
須對公司違法違規行為負上責任，要求公司在３０日內保送整改報告及內部問責情況。
　　農業農村部發布《關於切實加強非洲豬瘟防治新獸藥研製活動監管工作的通知》，要求各地
畜牧獸醫主管部門認真吸取某省農業農村廳在「今珠多糖注射液」事件中的教訓，不得以復養、
試用、臨床試驗等任何名義，組織生產使用未經注冊、無生產許可證、無批準文號的獸藥產品，
干擾非洲豬瘟防控工作。（ｃａ）

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