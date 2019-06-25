《神州經脈》傳中資行拒遵美法庭制裁傳召，三行急否認，滬指驚跌

《神州經脈》外媒報道，在一宗北韓違反制裁的調查中，美國法官裁定３間中資銀行試圖拒

絕遵守傳票，受消息影響，滬綜指一度崩潰近２％至２９４８﹒９９點，但在三家銀行發表聲明

後，市場稍有回穩，最終全日仍在驚慌情緒下跌０﹒８７％，報２９８２﹒０７點，中止此前的

六連升，失落三千關；深成指全日跌１﹒０２％，創業板指跌１﹒０６％。

兩市全日成交５１３３億元（人民幣．下同），按日增加３﹒７％，外資全日通過陸股通流

出Ａ股３３億元，為連續第二日淨流出且創逾一個月高。

另外，美國貿易代表萊特希澤周一與中國國務院副總理劉鶴通電話，為美國總統特朗普與中

國國家主席習近平的重要會面做好準備，但未有透露兩人談話的具體內容。



＊傳三中資行拒遵美法庭命令，或遭制裁＊



據《華盛頓郵報》報道，美國法官裁定３間中國銀行試圖拒絕遵守就違反北韓制裁的傳召令

，可能觸發禁止其中一間中國大型銀行接觸美國金融系統。雖然報道指未能確認該３間銀行的名

稱，但外界相信是涉及的銀行分別是交通銀行（滬：６０１３２８）、招商銀行

（滬：６０００３６）及浦發銀行（滬：６０００００）。

根據法院裁決詳情，一家香港公司被指為北韓國營朝鮮貿易銀行清洗逾１億美元，而該家公

司和上述三家銀行有聯繫。報道指，裁決可能觸發禁止浦發銀行接觸美國金融系統，浦發銀行在

美國沒有分支，僅保留帳戶處理美元交易。

招商銀行、交通銀行、浦發銀行其後分別向內媒表示，目前沒有受到任何因涉嫌違反制裁法

律的調查。人行主管的報紙《金融時報》收市後刊文指，報道中所指的調查仍在司法進程中，將

於７月１２日在華盛頓的一家法院進行二審。另外，報道引述業內資深人士指，目前沒有確鑿信

息表明中資銀行會受到制裁，預計中資銀行應也不會失去美元清算資格，市場對此不應過度解讀

。

外交部發言人耿爽回應此事稱，中國政府 一向以嚴肅認真的態度，全面落實聯合國安理

會通過的各項決議。中方不但要求金融機構企業和個人， 嚴格遵守聯合國的制裁決議，

也一貫要求中資 金融機構在海外的分支機構， 要嚴格遵守當地的 監管法律法規，

依法合規經營， 同時配合好當地的司法， 執法部門的監管行動。



＊華為：今年研發費用投入超過１００億＊



華為最新公布，Ｍａｔｅ ２０ Ｘ獲得中國首張５Ｇ終端電信設備進網許可證。華為５Ｇ

產品線總裁楊超斌接受專訪時表示，隨著５Ｇ大規模商用，各個終端廠商肯定會把５Ｇ終端從旗

艦機拓展到中端或者低端機型。預計在明年，很有可能終端價格降到２０００元到３０００元。

他透露，華為今年整個研發費用的投入超過１００億，主要用於三個方面：第一，研發人員

的人力成本支出；第二，要有大量的儀器設備；第三，做產品的開發，涵蓋華為的芯片開發和投

入。

華為公司常務董事、運營商事業部總裁丁耘在「５ＧｉｓＯＮ」峰會演講時表示，截止目前

，華為已在全球範圍內獲得５０份５Ｇ商用合同，５Ｇ設備發貨量已經超過１５萬套，這些合同

來自於韓國、瑞士、英國、芬蘭等國家，全球２╱３已發布５Ｇ商用網絡由華為部署。

另外據外電引述消息人士報道，華為位於美國的研究團隊

Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ尋求脫離母公司華為獨立營運，因美國政府５

月時將華為列入貿易黑名單。



＊上海出台支持浦東開發文件＊



上海市政府發布《關於支持浦東新區改革開放再出發，實現新時代高質量發展的若干意見》

，提出２０條支持舉措支持浦東新區改革開放。

具體包括五個方面，在打造國際一流營商環境方面、在推進高水平開放方面，、強化科技創

新前瞻布局和融通發展方面，、打造產業集群方面，以及在提升城市精細化管理水平方面。

發改委主任馬春雷今日在上海市政府新聞發布會上表示，要全面增強浦東新區開放型經濟新

體制的制度供給能力，通過七年左右努力 ，浦東經濟總量要突破２萬億元。

浦東新區區長杭迎偉今日在上海市政府新聞發布會上透露，近年來，浦東「六大硬核產業」

集聚發展，其中集成電路規模突破了千億元，佔上海全市７３％。浦東正在推進上海集成電路設

計產業園建設，力爭集聚千家企業、形成千億規模、匯聚十萬人才、新增百萬空間。



＊海印股份「吹牛」被警告＊



海印股份（深：０００８６１）早前發通告指，指有專家團隊成功研製了「今珠多糖注射液

」並擁有專利權，可實現對非洲豬瘟不低於９２％有效率的預防，公司與對方簽署合作合同，並

為其團隊提供１億元作為履約保證金，並提到要為非洲豬瘟防治疫苗的投產做準備備。

不過中證監廣東監管局昨晚（２４日）對海印股份下發了行政監管措施決定書，指公司有關

公告的信息披露存在多方面問題，決定對公司取出具警示函的行政監管措施，並認為全體高管都

須對公司違法違規行為負上責任，要求公司在３０日內保送整改報告及內部問責情況。

農業農村部發布《關於切實加強非洲豬瘟防治新獸藥研製活動監管工作的通知》，要求各地

畜牧獸醫主管部門認真吸取某省農業農村廳在「今珠多糖注射液」事件中的教訓，不得以復養、

試用、臨床試驗等任何名義，組織生產使用未經注冊、無生產許可證、無批準文號的獸藥產品，

干擾非洲豬瘟防控工作。（ｃａ）

