《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》杭可科技今日凌晨在上交所網站披露招股
意向書、上市發行安排及初步詢價公告等多個文件，正式啟動招股。
公告顯示，公司股票代碼為６８８００６，網上申購代碼為７８７００６，申購時間為７月
３日，並將於７月５日公布中籤結果。
杭可科技的戰略配售投資者僅為保薦機構國信證券另類投資子公司國信資本有限責任公司。
25/06/2019 08:43
【科創板】杭可科技今起招股，７月３日申購
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》杭可科技今日凌晨在上交所網站披露招股
意向書、上市發行安排及初步詢價公告等多個文件，正式啟動招股。
公告顯示，公司股票代碼為６８８００６，網上申購代碼為７８７００６，申購時間為７月
３日，並將於７月５日公布中籤結果。
杭可科技的戰略配售投資者僅為保薦機構國信證券另類投資子公司國信資本有限責任公司。
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