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25/06/2019 09:04

【駐京專電】人行、銀保監首次發布中國小微企業金融服務白皮書

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人民銀行、銀保監首次發布中國小微企業
金融服務白皮書稱，經過金融系統的共同努力，２０１８年中國小微企業獲得的信貸支持力度不
斷加大，融資成本明顯下降，金融服務覆蓋面逐步拓寬，金融服務模式和產品不斷創新，金融服
務便利程度持續提高，適應小微企業特點的多元化融資渠道得到擴展。並明確提出下一步將從８
個方面進一步改進小微企業金融服務。
　
＊普惠小微貸款餘額超１０萬億元＊
　
　　人民銀行金融市場司副司長鄒瀾２４日介紹報告時表示，「截至２０１８年末，小微企業金
融服務已取得階段性成效，全國普惠小微貸款（包括單戶授信１０００萬元以下的小微企業貸款
及個體工商戶和小微企業主經營型貸款）餘額是８萬億元，同比增長了１８％，增速比上年末高
８﹒２個百分點。」
　　談及２０１９年以來最新工作進展，鄒瀾指出，２０１９年以來，小微企業融資難、融資貴
問題仍然較為突出，人民銀行、銀保監繼續發揮貨幣、財稅、監管等「幾家抬」政策合力，實施
穩健的貨幣政策，靈活運用定向降准等貨幣政策工具，建立對中小銀行實行較低存款準備金率的
政策框架。推動國家融資擔保基金加快發揮作用，督促金融機構疏通內部傳導，引導建立商業可
持續的長效機制，小微企業貸款呈現「量增、面擴、結構優化」的態勢。
　　普惠小微貸款保持較快增長。截至２０１９年５月末，普惠小微貸款餘額是１０﹒３萬億元
，同比增長２１％，增速比上年末又高出５﹒８個百分點。１－５月增加８１６９億元，同比多
增４７１４億元。信貸支持的小微戶數持續增加。截至２０１９年５月末，普惠小微貸款支持小
微經營主體２３６３萬戶，同比增長３５﹒４％。１－５月增加２２４萬戶，同比多增９３萬戶

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