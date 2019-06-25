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即市新聞

25/06/2019 10:49

【華為動向】華為５Ｇ總裁楊超斌：今年５Ｇ研發將投百億人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》華為５Ｇ產品線總裁楊超斌接受專訪時表示，隨著５Ｇ大規模
商用，各個終端廠商肯定會把５Ｇ終端從旗艦機拓展到中端或者低端機型。預計在明年，很有可
能終端價格降到２０００元（人民幣．下同）到３０００元。
　　他透露，華為今年的研發人數大約是１萬多人，整個研發費用的投入超過１００億，當然這
不包括終端。在５Ｇ研發投入是１００億元，主要用於三個方面：第一，研發人員的人力成本支
出；第二，要有大量的儀器設備；第三，做產品的開發，涵蓋華為的芯片開發和投入。（ｃａ）

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