【聚焦人幣】人行續停放水，在岸、離岸人民幣再次逼近６﹒８９

《經濟通通訊社２５日專訊》在岸人民幣匯率高開７８點子後，早盤曾漲逾百點，收復

６﹒８７大關，同時，離岸人民幣兌美元震盪上行逾百點，逼近６﹒８６大關。不過人民銀行宣

布今日不開展逆回購操作，連續第二日停逆回購不再放水，在岸、離岸人民幣後勁不繼，一度倒

跌至６﹒８８７４和６﹒８８６４，再次逼近６﹒８９大關。

市場分析認為，從美元周期和基本面因素來看，未來美元可能將走弱。在現行人民幣匯率形

成機制條件下，美元弱而歐元、日元等走強，將有助於人民幣相對於美元回升。（ｃａ）

