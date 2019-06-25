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即市新聞

25/06/2019 11:30

【聚焦人幣】人行續停放水，在岸、離岸人民幣再次逼近６﹒８９

　　《經濟通通訊社２５日專訊》在岸人民幣匯率高開７８點子後，早盤曾漲逾百點，收復
６﹒８７大關，同時，離岸人民幣兌美元震盪上行逾百點，逼近６﹒８６大關。不過人民銀行宣
布今日不開展逆回購操作，連續第二日停逆回購不再放水，在岸、離岸人民幣後勁不繼，一度倒
跌至６﹒８８７４和６﹒８８６４，再次逼近６﹒８９大關。
　　市場分析認為，從美元周期和基本面因素來看，未來美元可能將走弱。在現行人民幣匯率形
成機制條件下，美元弱而歐元、日元等走強，將有助於人民幣相對於美元回升。（ｃａ）

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