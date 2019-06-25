【科創板】安永：科創板將推動下半年Ａ股ＩＰＯ活躍度

《經濟通通訊社２５日專訊》安永今日發布《科創板起航，Ａ股迎來新時代》報告顯示，科

創板的推出和註冊制的試行，將推動２０１９年下半年Ａ股ＩＰＯ市場的活躍。預計７月即有科

創板企業上市，科創板的開板推動排隊上市企業的宗數回升，同時新興產業企業上市比重將大幅

提高。

從科創板目前排隊的企業中看，排名前三位的依次是：新一代信息技術產業佔比４３％，生

物產業佔比２３％，高端裝備制造業佔比１５％。（ｃａ）

