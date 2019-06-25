【華為動向】華為：全球２╱３已發布５Ｇ商用網絡由華為部署

《經濟通通訊社２５日專訊》華為在上海召開「５Ｇ部署拉動中國數字化升級」為主題的「

５ＧｉｓＯＮ」峰會，華為公司常務董事、運營商事業部總裁丁耘在演講時表示，截止目前，華

為已在全球範圍內獲得５０份５Ｇ商用合同，５Ｇ設備發貨量已經超過１５萬套，這些合同來自

於韓國、瑞士、英國、芬蘭等國家，全球２╱３已發布５Ｇ商用網絡由華為部署。

今年２月巴塞羅那ＭＷＣ期間，華為宣布獲得３０個５Ｇ商用合同，５Ｇ基站發貨量超過四

萬台。（ｃａ）

