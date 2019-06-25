《經濟通通訊社２５日專訊》財政部和澳門特別行政區政府今日公布，中央政府將於下周四
（７月４日）在澳門發行２０億元人民幣國債。
中央政府在澳門發行人民幣國債，是支持澳門發展特色金融，促進澳門經濟適度多元可持續
發展的重要舉措，也是澳門人民幣市場發展的里程碑，對於引導更多發行體在澳門發行人民幣債
券、加快推動澳門債券市場建設具有重要意義。
財政部表示，發行人民幣國債將會進一步堅強內地與澳門的金融合作，也將為投資者提供安
全穩健的投資選擇。（ｗｌ）
25/06/2019 09:33
【聚焦人幣】財政部：中央將於下周四赴澳門發行２０億人幣國債
《經濟通通訊社２５日專訊》財政部和澳門特別行政區政府今日公布，中央政府將於下周四
（７月４日）在澳門發行２０億元人民幣國債。
中央政府在澳門發行人民幣國債，是支持澳門發展特色金融，促進澳門經濟適度多元可持續
發展的重要舉措，也是澳門人民幣市場發展的里程碑，對於引導更多發行體在澳門發行人民幣債
券、加快推動澳門債券市場建設具有重要意義。
財政部表示，發行人民幣國債將會進一步堅強內地與澳門的金融合作，也將為投資者提供安
全穩健的投資選擇。（ｗｌ）
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