《經濟通通訊社２５日專訊》工信部工業互聯網專項工作組辦公室印發《工業互聯網專項工
作組２０１９年工作計劃》。計劃提出，完成中國工業互聯網研究院的組建；建設５個以上企業
內網絡技術驗證應用測試床和１０個企業標杆網絡；進一步加快５Ｇ工業互聯網頻率使用規劃研
究，提出５Ｇ系統部分毫米波頻段頻率使用規劃，研究制定工業互聯網頻率使用指導意見；加強
軍工工業互聯網發展頂層設計，研究制定《數字軍工行動計劃》；推動工業互聯網平台普及應用
；推動百萬工業企業上雲等具體舉措。（ｗｌ）
25/06/2019 11:20
【５Ｇ加速】工信部：進一步加快５Ｇ工業互聯網頻率使用規劃研究
《經濟通通訊社２５日專訊》工信部工業互聯網專項工作組辦公室印發《工業互聯網專項工
作組２０１９年工作計劃》。計劃提出，完成中國工業互聯網研究院的組建；建設５個以上企業
內網絡技術驗證應用測試床和１０個企業標杆網絡；進一步加快５Ｇ工業互聯網頻率使用規劃研
究，提出５Ｇ系統部分毫米波頻段頻率使用規劃，研究制定工業互聯網頻率使用指導意見；加強
軍工工業互聯網發展頂層設計，研究制定《數字軍工行動計劃》；推動工業互聯網平台普及應用
；推動百萬工業企業上雲等具體舉措。（ｗｌ）
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