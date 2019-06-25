《Ａ股行情》三中資行拒遵美法庭命令，滬指驚跌０﹒９％斷六連升



《經濟通通訊社２５日專訊》據外媒《華盛頓郵報》報道，在一宗北韓違反制裁的調查中，

美國法官裁定３間中資銀行試圖拒絕遵守傳票，雖然報道指未能確認該３間銀行的名稱，但外界

相信是涉及的銀行分別是交通銀行（滬：６０１３２８）、招商銀行（滬：６０００３６）及浦

發銀行（滬：６０００００）。早前一家香港公司被指為北韓國營朝鮮貿易銀行清洗逾１億美元

，而該家公司和上述三家銀行有聯繫。

上述三家銀行午後分別對內媒表示，美國法院指令屬於跨境調查取證的司法協助範疇，須依

據《中美刑事司法協助協定》所規定的方式進行，三家銀行均強調其沒有因涉嫌違反任何制裁法

律而遭受相關調查。招行今日挫４﹒８％領跌銀行股，交行跌３％，浦發行跌３﹒１％。

受消息影響，滬綜指一度崩潰近２％至２９４８﹒９９點，但在三家銀行發表聲明後，市場

稍有回穩，最終全日仍在驚慌情緒下跌０﹒８７％，報２９８２﹒０７點，中止此前的六連升，

失落三千關；深成指全日跌１﹒０２％，創業板指跌１﹒０６％。

兩市全日成交５１３３億元（人民幣．下同），按日增加３﹒７％，外資全日通過陸股通流

出Ａ股３３億元，為連續第二日淨流出且創逾一個月高。



＊券商午後發力維穩，兩股無利好下突然漲停＊



Ｇ２０峰會開幕前，有中資銀行被擺上了中美貿易戰的角力場上，令習特會前景更不明朗，

兩大金融板塊全線不穩。銀行股方面，建行（滬：６０１９３９）跌１﹒３％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌０﹒９％，中行（滬：６０１９８８）跌０﹒８％，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌０﹒６％；保險股跌更多，新華保險（滬：６０１３３６）挫

２﹒６％，太保（滬：６０１６０１）跌２﹒５％，國壽（滬：６０１６２８）挫２％，平保

（滬：６０１３１８）跌１﹒８％。

兩市跌幅收窄，也與券商股午後發力維穩有關，長城證券（深：００２９３９）、華林證券

（深：００２９４５）漲停，中信建投（滬：６０１０６６）升５﹒８％，中國銀河

（滬：６０１８８１）揚３﹒７％，華鑫股份（滬：６００６２１）升２﹒４％，中原證券（滬

：６０１３７５）升１﹒３％。



＊永輝招攬家樂福失敗，股價跌近３％＊



永輝超市（滬：６０１９３３）今年１月公告，連同騰訊（００７００）戰略投資家樂福中

國，但隨著蘇寧易購（深：００２０２４）提出收購家樂福中國８０％股份後，永輝超市在昨日

（２４日）收市後公告，稱根據目前市場環境，綜合考慮各方面相關因素，為維護上市公司及全

體股東利益，公司決定終止此次對外投資的談判。對外投資計劃落空，拖累永輝超市股價挫

２﹒５％，報１０﹒１７元。

稀土板塊今日隨市大幅回調，金力永磁（深：３００７４８）、銀河磁體

（深：３００１２７）、天富能源（滬：６００５０９）及北礦科技（滬：６００９８０）集體

跌停板，廣晟有色（滬：６００２５９）挫７﹒５％，英洛華（深：０００７９５）跌

６﹒９％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

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滬深３００指數 ３８０１﹒３１ －１﹒０４



上證綜合指數 ２９８２﹒０７ －０﹒８７ ２４４３﹒１５

深證綜合指數 １５６０﹒４６ －０﹒９９ ２６９０﹒４１



上證Ｂ股指數 ２９７﹒２１ －０﹒３１ １﹒７６

深證Ｂ股指數 ９５３﹒５３ －０﹒６４ ０﹒４３



上證１８０指數 ８５４１﹒４７ －１﹒０７

上證３８０指數 ４６２９﹒５５ －０﹒７３



深證成份指數 ９１１８﹒１０ －１﹒０２

中小創新指數 １８２０﹒２８ －１﹒１８

深圳創業板指數 １４９８﹒４７ －１﹒０６

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