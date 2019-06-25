《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，連續第二日停逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。（ａｃ）
25/06/2019 09:23
【人行收水】人行不開展逆回購操作，續零投放零回籠
《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，連續第二日停逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。（ａｃ）
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