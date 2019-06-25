【聚焦人幣】招商證券：人民幣不必保７，擴基建房地產非政策首選

《經濟通通訊社２５日專訊》招商證券宏觀分析師謝亞軒團隊發布報告指，中美之間的貿易

談判並不容易在６月底達成協議，美國加徵關稅對於中國國內經濟造成的需求收縮效應，可能從

７月開始進一步顯現。報告預計下半年ＣＰＩ不會過３％，ＰＰＩ將出現年內的新低。

報告又指，基於國內高宏觀槓桿率、高資產價格的事實，認為中國再無必要推出一個「四萬

億」政策，如大規模基建、全面放鬆房地產政策等方案都應該不是政策工具箱的首選。報告認為

美元已屬強弩之末，人民幣匯率不應將７視為紅線。（ｅｙ）

