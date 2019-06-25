《Ａ股焦點》交行、浦發仍跌２％，澄清未因涉違反制裁法律遭調查

《經濟通通訊社２５日專訊》繼招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）後，交通銀

行（０３３２８）（滬：６０１３２８）、浦發銀行（滬：６０００００）亦分別向內媒表示，

目前沒有受到任何因涉嫌違反制裁法律的調查。浦發、交行Ａ現仍跌逾２％，分別報１１﹒７２

元和６﹒１３元人民幣。

交行回應表示，注意到美國《華盛頓郵報》相關報道，相關案件涉及美國法院向中資商業銀

行調取存放在美國境外的客戶信息，屬於跨境調查取證的司法協助範疇。根據《國際刑事司法協

助法》等中國法律相關規定，司法協助應當依據《中美刑事司法協助協定》規定方式進行。交行

始終堅持穩健發展理念，走國際化、綜合化發展道路，積極主動遵循中國和海外機構所在地的法

律、監管規則，依法合規開展經營活動，目前沒有受到任何因涉嫌違反制裁法律的調查，沒有依

法應對外披露的相關信息。

浦發銀行則指，事件起源於美國司法機構在對客戶進行調查時，要求浦發銀行直接向美國方

面提供該客戶資料。根據有關法律法規，任何組織、個人或者其他實體均不得在未經許可的情況

下向境外提供相關客戶信息資料。該行未因涉嫌違反任何制裁法律而受到相關調查。浦發銀行作

為一家注冊在中國的上市公司，始終堅持依法合規的經營管理理念，嚴格遵守相關法律法規。

（ｗｌ）（ｚｚ）

