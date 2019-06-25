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25/06/2019 12:18

【ＦＯＣＵＳ】中港拆息走勢迥異，「信用大鍋飯」恐難改緊縮趨勢

　　【ＦＯＣＵＳ】中港兩地信用市場走勢愈現冰火兩重天：上海銀行間同業市場拆借利率
（ＳＨＩＢＯＲ）隔夜續徘徊１％的４年低點；香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）隔夜則升破
２﹒５％，刷新１個月新高，走勢迥異恐繫於有無央媽呵護。
　　自內地５月爆出包商銀行突遭接管事件，市場預期中的「同業剛?打破」陸續有來，卻因央
媽、銀保監、中證監的集體發功遲遲未至，近１萬億元資金漫灌之下，資金價格創下十年新低。
不過，隨著利差持續走闊顯示信用債發行困難，內地信用緊縮大趨勢仍不容樂觀。

＊銀行間資金成本創十年低＊

　　衡量內地市場流動性的兩大指標－－隔夜Ｓｈｉｂｏｒ、銀行間隔夜質押式回購利率
（ＤＲ００１）繼周一（２４日）雙雙跌穿１％，分別錄４年及１０年新低後，周二（２５日）
續於低位徘徊，分別錄１﹒０２３０％、１﹒０１７２％。
　　繼１４日向中小銀行增加２０００億元再貼現、１０００億元ＳＬＦ額度；１６日安排大型
券商和基金向中小券商和基金提供流動性支持；１８日鼓勵６家大行通過部分頭部券商擴大向中
小非銀機構融資後，央媽最新再上調９間中資券商的短期融資券最高待償還餘額上限，相當於為
這批券商額外提供１７４１億元流動性。有統計指，自５月中旬以來，央媽以各種名目釋放的資
金已近１萬億元。
　　不過，大水漫灌令銀行間資金成本創下十年新低，卻未改部分非銀機構融資成本依然高企，
全市場隔夜質押式回購最高利率仍達８％；及信用債整體發行低迷，月初至今取消、延期發行的
債券已達２６隻，按月大增三倍。

＊非銀、民企困境未有改觀＊

　　此外，ＡＡ與ＡＡＡ評級融資工具利差持續擴大，亦反映機構對弱質企業態度審慎。鑒於此
，一些民企甚至不惜以結構化發行（通過參與券商或基金的劣後級產品，以吸引更多優先級資金
）的方式，自掏腰包曲線購買自家債券。
　　內地最大的評級機構中誠信就警告，內地融資環境和發行人信用資質惡化，倘若市場流動性
長期未得到改善，民企或面臨新一輪下調信用評級的風險。
　　即使央媽繼續軟硬兼施利誘銀行向小微企業放貸，但面對截至５月底的小微企業貸款不良率
高達５﹒９％；惠譽就指，內地風險敞口持續擴張，雖然短期內可帶來好處，但如不審慎管理，
或會為銀行帶來資產質素及盈利壓力。無獨有偶，內銀股周二（２５日）早市普跌。
　　央媽炮製的「信用大鍋飯」能開到何時，不妨留意連續兩月低於預期的新增信貸會否於６月
出現反彈。（經濟通通訊社　俞瑾）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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