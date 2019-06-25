《匯市縱橫－蕭啟洪》金石之計，投資實金

《匯市縱橫》最近一次與朋友聚餐後覺得有點飽滯，加上已有一段時間沒吃過甜品，於是筆

者提議友人一起到附近的西式甜品店痛快一次。一坐下連餐牌都沒看就點了個最愛的朱古力心太

軟。無他，外面鬆化的朱古力鬆餅，裡面熱呼呼的朱古力溶漿由切開一刻慢慢流出來，簡直是一

件刺激眼球的藝術品，縱然每次都會吃到撐，但也一定要把整個吃下肚才心滿意足。

甜品不消一會就端到面前，我卻表現得滿腦子問號，因為眼前呈現的是一件陌生的金色心太

軟。細心一看，發現是本來黑色的心太軟因鋪上了一層薄薄的金箔而成了件全新的藝術品。味道

與正常的並無大異，外觀亦是平常見到的模樣，唯一不同的是價錢已經昇華到另一個層次，完全

是平常的一倍價錢。身邊的友人都忍不住要揶揄說個冷笑話：「金價最近有增無減，金箔心太軟

當然都要加價」。



事實上，金價受到多種利好因素帶動所影響，已由５月初低位１２７０﹒６９上漲超過

１０％，筆者執筆時亦剛好突破了１４００關口，創下近５年半高位。雖然中美談判貌似出現轉

機，但金價並沒有因避險情緒消退而下跌，反而繼續上衝。相信這亦受聯儲局持續「放鴿」的大

環境影響，令避險資產持續受捧。

不過筆者認為，短期內市場難再有刺激金價上升的動力，而且其ＲＳＩ現時亦已超過８０的

嚴重超買水平，金價有機會稍為回落整固後再上衝。筆者始終相信黃金進一步上試高位是指日可

待，故早前買入黃金的投資者可先行獲利離場，未進場的則宜在低位撈貨。



＊本周策略＊



黃金：本周建議候低於每盎司１３８５買入黃金兌美元，目標１４８０，止蝕１３２０。



歐元：本周建議候高於１﹒１４５０沽出歐元兌美元，目標１﹒１２５０，止蝕１﹒１５５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

