《師傅教路－黃瑋傑》中燃氣下半年度收入高於上半年，惟盈利減少

《師傅教路》中國燃氣（００３８４）上周五（２１日）公布了截至今年３月底止年度業績

，昨日（２４日）股價大幅上升近６％，收報２９﹒５元。於２０１８╱１９財政年度，集團的

財務及營運表現均錄得大幅增長，其天然氣售氣總量增長３２﹒１％至２４６﹒６億立方米，新

接駁居民用戶數達到５１０萬戶增長３０﹒１％，總收入增長１２﹒４％至５９３﹒８６億元，

毛利為１４０﹒５９億元，增長２０﹒５％；整體毛利潤率為２３﹒７％，同比提升

１﹒６個百分點；股東應佔溢利增長３４﹒９％至８２﹒２４億元，每股基本盈利為１﹒６３元

，增長３２﹒５％。



＊全年度毛利潤率上升＊



如以上半財政年度和下半財政年度作比較，集團下半年度天然氣售氣總量為１３５﹒９億立

方米，較上半年度增長２４﹒８％。新接駁居民用戶數為２５７萬戶，較上半年度增長

１﹒５％；總收入為３０５億元，較上半年度增長５﹒７％；毛利為７５﹒６億元，較上半年度

增長１６﹒３％；不過，股東應佔溢利為３９﹒９９億元，較上半年度減少５﹒３％。

截至今年３月底，集團管道燃氣項目總數為５４２個，分別較去年３月底和去年９月底增加

４７個和３４個，城市燃氣項目可接駁居民用戶數達到４３０４萬戶，同比增長５％；城市燃氣

項目居民用戶滲透率為６０﹒７％，同比提升３﹒５個百分點。

其管道燃氣項目包含３６５個城市管道燃氣項目和１７７個縣、區級鄉鎮氣代煤項目，並擁

有１７個天然氣長輸管道、５７５座壓縮或液化天然氣汽車加氣站、一個煤層氣開發項目、１０

０個液化石油氣分銷項目以及建成營運６８個多能互補的綜合能源供應項目，同比大幅增長２５

７﹒９％。集團依託燃氣項目龐大的市場和用戶優勢，致力推動天然氣分布式能源、光伏發電、

配售電、集中供熱等新業務在中國的廣泛布局，開展綜合能源利用，為用戶提供高效率的綜合能

源，滿足客戶對氣、熱、電、冷的不同需要。



＊天然氣管接駁費受壓＊



集團在天然氣管道網絡建設方面，平均接駁收費面對一定下調壓力。其中，居民用戶城市燃

氣項目的平均接駁收費為２５０８元人民幣，同比下降０﹒６％；鄉鎮燃氣項目的平均接駁收費

為３０１０元人民幣，同比下降２﹒６％。工業用戶及商業用戶的平均接駁費分別為每戶人民幣

２１０９７８元及人民幣２７４５２元，同比分別增加７﹒１％和下降１０﹒２％。另一方面，

壓縮或液化天然氣加氣站的天然氣銷量為１１﹒９３億立方米，同比減少２﹒５％，主要由於

ＣＮＧ加氣站的市場依舊充滿挑戰。截至今年３月底，集團擁有５７５座壓縮或液化天然氣汽車

加氣站，同比減少５座。



＊財務費用增加５９％＊



在液化石油氣（ＬＰＧ）業務方面，集團現擁有８個液化石油氣碼頭及１００個液化石油氣

分銷項目，分銷業務遍布中國１９個省。於截至今年３月底止年度，集團實現銷售液化石油氣約

３９９﹒３４萬噸，同比減少０﹒９％。其中，批發業務銷售量為約２７８﹒５４萬噸，同比減

少５﹒４％；終端零售業務銷量為１２０﹒８０菁噸，同比增長１１﹒３％。

批發業務銷售量同比略有下降主要是因為期內國際原油及ＬＰＧ價格波動加劇，為了避免受

到國際ＬＰＧ採購價格大幅波動對採購成本及盈利的影響，集團控制了ＬＰＧ進口量，實現ＬＰ

Ｇ銷售收入總額１５９﹒１７億元，同比減少０﹒３％，股東應佔核心年度溢利為１﹒０１億元

大幅減少８０﹒５％。另外，值得注意的是，集團財務費用較去年同期８﹒０７億元上升５９％

至１２﹒８４億元。於今年３月底，集團銀行貸款及其他貸款總額為３７８﹒９８億元，較去年

增加１７﹒１％，其中ＬＰＧ業務進口短期信用證相關的貿易融資額為２２﹒４億元。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

