《股壇解碼－戴名》特朗普投鼠忌器；財險（２３２８）勿寄厚望

《股壇解碼》上周美伊局勢劍拔弩張，美國一架無人機被伊朗革命衛隊擊落，媒體報道特朗

普即時下令出動空襲，但在最後關頭特朗普下令撤回，對外宣稱是考慮到空襲將造成伊朗方面

１５０人的傷忙而取消，但真實原因值得商榷。首先是美國最近的經濟數據出現疲態，如果再和

伊朗開火的話，對正在走下坡的美國經濟肯定不是好事，在特朗普積極爭取明年連任的時候，打

好經濟牌才是關鍵所在，這也解釋了特朗普為何隨即宣布會對伊朗加大經濟制裁，投資者不宜因

美伊關係緊張而看淡美股。



＊連消帶打＊



上周伊朗革命衛隊擊落美國一架無人機，戰爭隨時一觸即發，但美方相對克制的表現讓市場

摸不著頭腦；而伴隨著更多的媒體報道曝光，事件的真相漸漸水落石出。據多個媒體報道，當天

被擊落的美國無人機當時旁邊還有一架Ｐ－８偵察機在旁，伊朗既然能擊落無人機自然也能擊落

該架Ｐ－８偵察機，伊朗沒有這樣做相信是不希望和美國正式開戰，如果真的把Ｐ－８偵察機擊

落，美方只有別無選擇地要和伊朗開戰，這樣對今天的伊朗來說是承擔不了的後果。猜測沒錯的

話，霍爾木茲海峽的局勢只會一直膠著，因為美伊都沒有一戰的誘因和決心。



＊落荒而逃＊



中國證券投資基金業協會在上周中公布了第二十八批疑似失聯的私募機構名單，這次總共有

７３家機構榜上有名，這些機構當中有很多的關連公司都出現過兌付問題，有理由相信近幾年國

內私募機構在缺乏投資標的和欠缺流動性的驅使下，某些機構會出現和關連機構左手交右手的情

況，隨著監管收緊便出現兌付困難的局面，失聯可能就是這些機構的最終結果。中國證券投資基

金業協會截至上周為止已經將７０３家機構列入失聯名單，相信數目可能會隨著時間而日漸增加

，如果情況沒有改善的話，中產階級相信會是最終受害者，資金的損失會不會出現火燒連環船而

影響其他經濟表現暫時不宜過早下定論，但房地產市場肯定是首當其衝的受害者。



＊強弩之末＊



上周恆指借中美元首確定在Ｇ２０會面的消息炒上，短短三個交易日便上升１０００點；但

恆指在上周五（２１日）的表現可謂虎頭蛇尾，加上短期阻力位在２８６００點，如果恆指在本

周未能成功突破２９０００點的話，大市將仍然維持跌勢，投資者不宜過分樂觀。由於期指結算

在即，相信大幅波動的可能增加，加上本月波幅已達２０００點，大市再上升的動力略嫌不足，

投資者可考慮現階段先沽貨離場。



＊股票簡評＊



中國財險（０２３２８）主要業務於中國國內提供多種財險產品，包括車輛保險，財產保險

（包括企業和家庭），另外更提供貨物的運輸保險和責任保險等等。集團與其他保險公司如友邦

（０１２９９），國壽（０２６２８）等最明顯分別在業務的範圍；由於中國財險並不是壽險公

司，業務主要針對財產保險，盈利模式也和壽險公司不一樣，這點是投資者要注意的地方，不要

以壽險公司的估值方法去判斷股價高低。集團在新管理團隊上場後提出所謂的３１４４工程，包

括以降低綜合成本，科技應用和理賠風控等多個範疇，最終當然以降低經營成本為目的，但效果

還需要讓時間來證明。

中國財險的投資收益率偏低也是一個不利股價的因素，如果參考平安財險的投資收益率，中

國財險的投資收益率是明顯跑輸同業，相信短時間內是不可能改變；集團過去幾年的綜合成本率

出現較同業的波幅大，當中商用車輛保費的下調和渠道費用上升將繼續影響集團的綜合成本率，

最終影響到業績表現；集團的企業財產險已經出現多年接近零增長，而且更經常出現承保虧損的

狀況，何時可以止血也是未知數；最後一點是內地汽車銷售不景氣，這也導致中國財險的車險業

務增長。綜合多個不利因素，投資者不宜因股價近期出現升勢而抱有追落後的心態，投資者宜先

沽貨離場，待股價回調至７元附近或Ｐ╱Ｅ８倍時買入。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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