【企業盈警】泰凌醫藥（０１０１１）料中期盈利大降

《經濟通通訊社２５日專訊》泰凌醫藥（０１０１１）預期截至６月３０日止中期盈利，較

去年同期大幅下降，主因期內面對外部政策及持續具挑戰之營商環境導致營運收益減少，以及業

務發展成本及營運費用增加所致。該集團指於下半年繼續改善業務表現，爭取今年全年盈利水平

提升。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

