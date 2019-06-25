《經濟通通訊社２５日專訊》泰凌醫藥（０１０１１）預期截至６月３０日止中期盈利，較
去年同期大幅下降，主因期內面對外部政策及持續具挑戰之營商環境導致營運收益減少，以及業
務發展成本及營運費用增加所致。該集團指於下半年繼續改善業務表現，爭取今年全年盈利水平
提升。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
25/06/2019 07:53
【企業盈警】泰凌醫藥（０１０１１）料中期盈利大降
《經濟通通訊社２５日專訊》泰凌醫藥（０１０１１）預期截至６月３０日止中期盈利，較
去年同期大幅下降，主因期內面對外部政策及持續具挑戰之營商環境導致營運收益減少，以及業
務發展成本及營運費用增加所致。該集團指於下半年繼續改善業務表現，爭取今年全年盈利水平
提升。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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