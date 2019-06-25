《日入而息》三內銀捲北韓洗錢風波，證監會凍結１９間經紀行帳戶

《今天重點》﹡傳三間中資銀行拒絕遵守制裁北韓調查傳召令；招行、交行及浦發行澄清未

因涉違反制裁法律遭調查

﹡證監會凍結１４家經紀行個別客戶資產，疑涉中國智能集團股價操控；證監

會凍結９家經紀行個別客戶資產，疑涉中國鼎益豐股份操控

﹡渣打８月起取消個人客戶最低結餘服務費；金管局表示樂見三間發鈔銀行取

消低戶口結餘收費

﹡本港出口貨值連跌七個月，５月跌幅收窄至２﹒４％勝預期



《即日市況》﹡內銀重創Ａ股走弱，港股收跌３２７點報２８１８５，失五十天線



《深滬股市》﹡三中資行拒遵美法庭命令，滬指驚跌０﹒９％斷六連升



《美元匯價》﹡美匯短線料反覆下試９５支撐；歐元最新報１﹒１３８３╱８７，日圓最新

報１０６﹒９４╱９６



《公司業績》﹡樂聲電子（００２１３）去年度多賺逾１％，派末期息４港仙

﹡興勝創建（００８９６）去年度溢利跌６﹒２％，末期息５仙

﹡環球印館（０８４４８）年度虧損收窄至近５３４萬元，不派息

﹡亞洲聯合基建（００７１１）去年少賺近９％，息０﹒８４仙

﹡津上機床（０１６５１）母企年內中國分部溢利增４８％至７８億日圓

﹡維珍妮（０２１９９）全年純利升１７﹒６％，派末期息４仙



《公司資訊》﹡坤集團（００９２４）錄１０５０萬元孖展，未足額

﹡報道指晉商銀行及中梁控股分別計劃集資最多６億美元

﹡ＴＯＭＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８４６３）擬由創業板轉至主板上市

﹡麗新發展（００４８８）「逸瑆」加推１８伙，入場折實價６０６萬元

﹡必瘦站（０１８３０）今財年新增４間概念店，分拆內地及澳門業務仍在進

行中

﹡創世紀集團（０１８４９）超購逾８倍，一手中籤率僅２５％

﹡君實生物（０１８７７）與上海藥廠訂合同，合作開發抗腫瘤藥

﹡國農金融（０８１２０）配售協議失效

﹡報道指中信（００２６７）分拆中信出版深創業板上市，籌８億

﹡渣打（０２８８８）上日倫交所回購１４８萬股，涉資約１億元；渣打８月

起取消個人客戶最低結餘服務費

﹡港鐵（０００６６）周日起推出八達通３﹒３％車費扣減優惠，同日實施新

票價

﹡華人策略（０８０８９）遭永安心財務起訴申索逾１１２９萬

﹡會德豐康城新盤加推最後１００伙，折實後提價約１％

﹡綠葉製藥（０２１８６）發行３億美元可換股債券，年息１﹒５厘

﹡三生製藥（０１５３０）人源化單克隆抗體注射液獲頒中國藥品ＧＭＰ證書

﹡中國銀行（０３９８８）非執行董事李巨才辭任，今起生效

﹡希瑪眼科（０３３０９）北京醫院虧損收窄，未來主力發展大灣區

﹡健合（０１１１２）及其主席因未有及時披露內幕消息遭罰款３２０萬元



《國企紅籌》﹡深高速（００５４８）上月深圳區路費收入跌約１－６％

﹡光大國際（００２５７）簽三環保項目，總投資約８﹒７５億元人民幣

﹡石藥（０１０９３）與河北兒童醫院及子公司就多個石家莊物業訂立租賃協

議



《神州民企》﹡波司登（０３９９８）否認沽空機構所有指控

﹡雅居樂（０３３８３）斥３２億元人民幣獲北京住宅地，鞏固華北業務發展



《中國要聞》﹡中興獲２５個５Ｇ商用合同，與超過６０運營商合作

﹡中聯通表示５Ｇ發牌後將帶動經濟總產出１﹒５萬億美元

﹡南寧管控樓市新招：約談市內全體房企，整治捂盤惜售

﹡中日ＥＴＦ互通正式啟動，是日本股票首次在中國上市

﹡財政部表示５月全國銷售彩票逾３５５億，降１２﹒７％；中央將於下周四

赴澳門發行２０億元人民幣國債

﹡農業農村部表示吸取「今珠多糖注射液」教訓加強監管

﹡中國誠通發行３１億元人民幣市場化債轉股專項企業債券

﹡工信部表示進一步加快５Ｇ工業互聯網頻率使用規劃研究

﹡國開行主承銷馬來西亞銀行２０億元人民幣熊貓債完成發行

﹡人行、銀保監首次發布中國小微企業金融服務白皮書

﹡交通部表示首５月完成投資逾１萬億元，同比增７％

﹡上海人保局將向浦東下放落戶審批權

﹡上海商務委表示將鼓勵跨國公司地區總部在滬發展

﹡上海推２０條舉措支持浦東改革開放再出發；上海發布智能製造三年計劃，

培育十家科創板上市企業

﹡中國移動５Ｇ測試套餐曝光，每月含２００Ｇ數據

﹡浦東將率先探索外國人來華許可用人單位信用管理

﹡滬發改委表示七年後浦東新區經濟總量要突破２萬億人幣；上海發改委馬春

雷稱盡快落實落地一批重大項目

﹡人行不開展逆回購操作，續零投放零回籠；人行主管媒體表示涉事中資行應

不會失去美元清算資格，毋須過度解讀

﹡安永表示科創板將推動下半年Ａ股ＩＰＯ活躍度

﹡華為表示全球２╱３已發布５Ｇ商用網絡由華為部署；華為５Ｇ總裁楊超斌

：今年５Ｇ研發將投百億人幣

﹡大疆為避美國禁令，擬在加州設廠生產無人機

﹡央廣評貿戰表示中美難以脫鈎，「脫勾論」極不負責任

﹡美國官員表示特朗普樂於接受習特會任何結果

﹡美國最高法院駁回鋼鐵業組織對特朗普關稅的上訴

﹡聯邦快遞控告美國政府，稱不應就誤送華為貨品負責

﹡浦東披露六大硬核產業進展，集成電路規模破千億元

﹡外交部表示李克強將出席第十三屆夏季達沃斯論壇；Ｇ２０習特會將就兩國

根本性問題交換意見

﹡上海農商行獲准Ａ股ＩＰＯ，發行不逾２８﹒９億股



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒７％，報１０７０６﹒７２點



《其他消息》﹡黃偉綸稱在繃緊的社會氣氛下小心點處理個別政策較好

﹡區議會選舉活動建議指引公眾諮詢大會取消

﹡上訴審裁處確認證監會對富通證券譴責兼罰款３５０萬元

﹡證監會凍結１４家經紀行個別客戶資產，疑涉中國智能集團股價操控；證監

會凍結９家經紀行個別客戶資產，疑涉中國鼎益豐股份操控

﹡金管局表示樂見三間發鈔銀行取消低戶口結餘收費

﹡本港出口貨值連跌七個月，５月跌幅收窄至２﹒４％勝預期

﹡中原表示政治不穩影響市況，將已截標啟德地估值降一成

﹡香港中環高踞世界最貴寫字樓榜首，連續四年蟬聯首位

﹡深股通額度全日流走近８億元，陸股通連續二日淨流出；滬股通額度全日流

走２２﹒５億元，陸股通淨賣出３３億

﹡星展香港６個月港元定存年利率下調至２﹒２５厘



《移交逃犯》﹡李飛稱不清楚修例一事，但指不管如何擔心都不能違法

﹡郭卓堅及梁頌恆提司法覆核：非便衣警員制服須有編號

﹡陳方安生稱無外國勢力干預，林鄭莫再侮辱港人；鄭若驊責任最大應下台，

行會應改組

﹡麥美娟指暫緩與撤回無分別：修改字眼不代表沒有撕裂

﹡網友成功眾籌逾３００萬於各國登報籲Ｇ２０關注修例

﹡盧偉聰會見警隊工會，承諾加強公關工作

﹡示威者灣仔稅務大樓外派傳單，為昨日不合作運動道歉

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