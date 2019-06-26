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即市新聞

26/06/2019 07:50

《盤前攻略》美股下挫或拖累今早港股表現，料再上演二萬八攻防戰

　　《經濟通通訊社２６日專訊》聯儲局主席鮑威爾昨日（２５日）表示，雖然聯儲局官員都認
為貨幣寬鬆政策有藉口加強，但注意政策上的調整不應該藉由任何單一數據或情緒短期波動而過
度反應，市場解讀為對減息放向仍未明朗化，拖累股市急挫。個股方面，科技板塊急跌，微軟挫
３﹒２％，蘋果跌１﹒５％，ＦａｃｅＢｏｏｋ（ｆｂ）跌２％，其中ｆｂ推出自己的加密貨幣
而遭到審查，國會議員表示下月將會舉行聽證會討論該貨幣。道指最終收報２６５４８點，跌
１７９點或０﹒６７％。納指收報７８８４點，跌１２０點或１﹒５１％。標指收報２９１７點
，跌２７點或０﹒９５％。
　
＊夜期穩守二萬八，ＡＤＲ再度下挫＊

　　港股夜期收報２８０６５點，跌９１點，低水１２１點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌１７７點，報２８００８點。預託證券再度下挫，騰訊跌
１﹒７７％，折合港元報３４３﹒２元。匯控跌０﹒１３％，折合港元報６４﹒０２元。中移動
跌０﹒４２％，折合港元報６９﹒９１。友邦跌０﹒４９％，折合港元報８１﹒９９元。長和跌
１﹒１４％，折合港元報７５﹒５３。中行跌０﹒５８％，折合港元報３﹒２元。國壽跌
０﹒２％，折合港元報１９﹒０４元。中海油跌０﹒７１％，折合港元報１３﹒１７元。中石化
跌０﹒６７％，折合港元報５﹒２６元。中聯通跌０﹒１７％，折合港元報８﹒４４元。
　
＊粉飾櫥窗效應，二萬八有一定支持＊
　　
　　受美股影響，隔晚夜期及ＡＤＲ輕微回吐，料影響今早港股表現，而有「黑期」之稱的新加
坡ＨＳ５０指數現報２８０２０點，跌１２７點或０﹒４５％，預料港股今早再上演二萬八攻防
戰，大市將有機會低開逾百點。策略上，預期半年期結前，基金及大戶為「做靚盤數」，相信二
萬八防守力算強，因此投資者可考慮，如大市觸及該水平可考慮造好倉博反彈，但隔晚美股下挫
，相信升幅不會太大，有一兩百點的話可先分注食胡較佳。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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