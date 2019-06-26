《經濟通通訊社２６日專訊》廣駿集團控股（０８５１６）發盈警，預期截至２０１９年
３月３１日止年度，盈利將較去年同期顯著下降，主要基於新期待信用損失模型ＩＲＦＳ ９的
應收帳款準備金。（ａｌ）
26/06/2019 09:24
【企業盈警】廣駿集團（０８５１６）料年度盈利顯著下降
《經濟通通訊社２６日專訊》廣駿集團控股（０８５１６）發盈警，預期截至２０１９年
３月３１日止年度，盈利將較去年同期顯著下降，主要基於新期待信用損失模型ＩＲＦＳ ９的
應收帳款準備金。（ａｌ）
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