《經濟通通訊社２６日專訊》外媒引述市場消費人士指出，天士力（滬：６００５３５）分
拆天士力生物醫藥在港ＩＰＯ，集資約５億美元（約３９億港元），
天士力生物成立於２００１年，是個集研發、生產、銷售一體化的稀缺全產業鏈商業化平台
，主要在心腦血管、腫瘤及免疫、消化代謝三大治療領域的研發。（ｅｃ）
26/06/2019 09:04
【新股上市】消息指天士力生物醫藥赴港上市，集資３９億元
《經濟通通訊社２６日專訊》外媒引述市場消費人士指出，天士力（滬：６００５３５）分
拆天士力生物醫藥在港ＩＰＯ，集資約５億美元（約３９億港元），
天士力生物成立於２００１年，是個集研發、生產、銷售一體化的稀缺全產業鏈商業化平台
，主要在心腦血管、腫瘤及免疫、消化代謝三大治療領域的研發。（ｅｃ）
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