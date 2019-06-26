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26/06/2019 15:09

【貿易開戰】澳洲總理莫里森：中國經濟應改革以結束中美貿易戰

　　《經濟通通訊社２６日專訊》澳洲總理莫里森（Ｓｃｏｔｔ　Ｍｏｒｒｉｓｏｎ）表示，中
國應該實施經濟改革，以結束正破壞全球經濟的中美貿易戰，有關言論或會令中澳關係陷入緊張
局面。
　　莫里森在悉尼的一次演講中提到，中國目前的工業補貼制度導致生產過剩，並認為強制技術
轉讓及竊取知識產權是不公平和不正當的行為。（ｍｗ）（ｚｚ）

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