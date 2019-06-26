《經濟通通訊社２６日專訊》美國聯儲局官員對市場減息的預期降溫，主席鮑威爾在外交關
係委員會發表講話，為聯儲局早前受美國總統特朗普的壓力，以及金融市場的獨立性作出辯護，
並表示聯儲局不受短期政治壓力影響。鮑威爾強調，應對金融環境的短期波動不是其工作範圍之
內，而聯儲局不能受金融市況影響。
鮑威爾續言，與其他同事正努力解決問題，主要圍繞美國關稅的不確定性、華盛頓與貿易夥
伴之間的衝突，以及溫和的通脹，正研究以上是否為未來減息的理由。（ｍｗ）
26/06/2019 08:41
【減息將至】聯儲局對減息憧憬降溫，鮑威爾稱決定不受政治影響
《經濟通通訊社２６日專訊》美國聯儲局官員對市場減息的預期降溫，主席鮑威爾在外交關
係委員會發表講話，為聯儲局早前受美國總統特朗普的壓力，以及金融市場的獨立性作出辯護，
並表示聯儲局不受短期政治壓力影響。鮑威爾強調，應對金融環境的短期波動不是其工作範圍之
內，而聯儲局不能受金融市況影響。
鮑威爾續言，與其他同事正努力解決問題，主要圍繞美國關稅的不確定性、華盛頓與貿易夥
伴之間的衝突，以及溫和的通脹，正研究以上是否為未來減息的理由。（ｍｗ）
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