《專家之言－何志銘》憧憬習特會紓緩緊張關係，港股二萬八有支持

《專家之言》始終內外局勢未明朗，投資者見大市近日升了不少又傾向計數，某程度上可以

反映到大家對環球局勢的信心不樂觀，加上內地有媒體報道指，傳有消息指私募基金突然清零，

相關消息拖累招行（０３９６８）等及眾中資金融股全線急插，看來相關事件會持續發酵，影響

市場情緒。

目前市場焦點仍放在憧憬中美兩國領導人在二十國集團（Ｇ２０）峰會會晤，可能紓緩兩國

緊張的關係，恆指於２８０００點將會有支持，上方阻力為２８５００點。

《獨立評股人 何志銘》

