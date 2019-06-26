【華為風波】研究指華為設備較更易受駭客攻擊，存在缺陷可能性高

《經濟通通訊社２６日專訊》據外電引述網絡安全公司Ｆｉｎｉｔｅ Ｓｔａｔｅ研究報告

報道稱，華為電信設備與其他競爭對手產品相比，存在缺陷的可能性頗高。

在研究人員測試５００多種企業網絡設備，近１００００個固件鏡像中，超過半數發現包含

至少一個可被駭客利用的漏洞。華為一位管理人員回應指，華為歡迎有助於提高其產品安

全性能的獨立研究，並表示該公司未能得到報告的全文分享，故無法就報告中的具體內容發表評

論。（ｍｗ）

