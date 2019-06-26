《經濟通通訊社２６日專訊》據外電引述網絡安全公司Ｆｉｎｉｔｅ Ｓｔａｔｅ研究報告
報道稱，華為電信設備與其他競爭對手產品相比，存在缺陷的可能性頗高。
在研究人員測試５００多種企業網絡設備，近１００００個固件鏡像中，超過半數發現包含
至少一個可被駭客利用的漏洞。華為一位管理人員回應指，華為歡迎有助於提高其產品安
全性能的獨立研究，並表示該公司未能得到報告的全文分享，故無法就報告中的具體內容發表評
論。（ｍｗ）
26/06/2019 10:19
【華為風波】研究指華為設備較更易受駭客攻擊，存在缺陷可能性高
《經濟通通訊社２６日專訊》據外電引述網絡安全公司Ｆｉｎｉｔｅ Ｓｔａｔｅ研究報告
報道稱，華為電信設備與其他競爭對手產品相比，存在缺陷的可能性頗高。
在研究人員測試５００多種企業網絡設備，近１００００個固件鏡像中，超過半數發現包含
至少一個可被駭客利用的漏洞。華為一位管理人員回應指，華為歡迎有助於提高其產品安
全性能的獨立研究，並表示該公司未能得到報告的全文分享，故無法就報告中的具體內容發表評
論。（ｍｗ）
|國際動態26/06/2019
特朗普擬退出 美日安保條約
|生財有道25/06/2019
【全球最貴】中環連續四年蟬聯世界最貴寫字樓 每年呎租逾2500元
|樓市「胡」言25/06/2019
寬鬆政策又嚟過 上車路又再遠嗎？
|中國故事25/06/2019
【華為之道三之一】「顧客夢想」成核心價值 研發重培養用戶習慣
|FOCUS25/06/2019
【FOCUS】中港拆息走勢迥異 「信用大鍋飯」恐難改緊縮趨勢
|生財有道25/06/2019
《開市Good Morning》朱紅：建行下周除淨只宜短炒
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰