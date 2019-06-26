《經濟通通訊社２６日專訊》美國政府高級官員表示，美國總統特朗普認為美元過於強勢，
歐元相反太過疲弱。若然聯儲局減息，情況可以得到緩解。有分析認為，特朗普望在明年總統選
舉爭取連任，故現時積極發表意見，以帶動美國經濟增長。
該官員預料，特朗普將在Ｇ２０峰會結束返美後，將就聯儲局其他空缺職位，及心目中的數
名候選人陸續進行面試。（ｍｗ）
26/06/2019 12:02
【減息將至】特朗普：聯儲局減息可緩和美元強勢
《經濟通通訊社２６日專訊》美國政府高級官員表示，美國總統特朗普認為美元過於強勢，
歐元相反太過疲弱。若然聯儲局減息，情況可以得到緩解。有分析認為，特朗普望在明年總統選
舉爭取連任，故現時積極發表意見，以帶動美國經濟增長。
該官員預料，特朗普將在Ｇ２０峰會結束返美後，將就聯儲局其他空缺職位，及心目中的數
名候選人陸續進行面試。（ｍｗ）
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