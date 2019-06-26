【朝鮮局勢】北韓官媒：美國延長實施制裁是極度敵意行為

《經濟通通訊社２６日專訊》北韓官媒報道，最近美國延長實施制裁朝鮮一事，是對兩國去

年於新加坡峰會的協議，直接挑戰及極度敵意的行為及舉動。

白宮上周延長實施六項行政命令，其中包括將因朝鮮核武及導彈計劃而實施的制裁期延長一

年。（ｍｗ）

