【脫歐之後】英國脫歐限期延遲後，英國企業對招聘及投資信心增加

《經濟通通訊社２６日專訊》繼英國脫歐限期延遲至１０月３１日後，英國僱主重拾對招聘

及投資的信心，同時並降低企業對經濟前景的憂慮。

英國招聘與就業聯合會（ＲＥＣ）的就業前景調查顯示，僱主對招聘和投資決定的信心值上

升４個百分點至＋１。該會主管Ｃａｒｂｅｒｒｙ表示，企業看好公司前景，若經濟不確定性因

素得以消除，公司將開始擴張業務發展。（ｍｗ）

