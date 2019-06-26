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即市新聞

26/06/2019 09:35

港股曾失二萬八，惟現跌幅收窄至９４點，報２８０９１

　　《經濟通通訊社２６日專訊》內銀股繼續受私募基金「中金國瑞」突清算事件影響，大部分
內銀均全線低開，港股今早低開１３９點後，跌幅一度最多擴至２００點兼失守二萬八，低見
２７９８５點，惟未幾即收復該關口，現報２８０９１，下跌９４點或下跌０﹒３４％，主板成
交３９﹒１７億元。
　　國企指數報１０７１１，下跌３０點或下跌０﹒２９％。
　　上證綜指報２９６７，下跌１４點或下跌０﹒４７％，成交１６６﹒８６億元人民幣。
　　深成指報９０８８，下跌３０點或下跌０﹒３３％，成交３３６﹒８９億元人民幣。

　　表列內銀股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒５１元　　　無升跌
　　中信銀行（００９９８）　　　４﹒４１元　　　上升０﹒２３％
　　農業銀行（０１２８８）　　　３﹒２４元　　　無升跌
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒５８元　　　下跌０﹒５３％
　　民生銀行（０１９８８）　　　５﹒３４元　　　下跌０﹒３７％
　　交通銀行（０３３２８）　　　５﹒９２元　　　下跌０﹒５０％
　　招商銀行（０３９６８）　　３８﹒４５元　　　下跌０﹒１３％
　　中國銀行（０３９８８）　　　３﹒２３元　　　無升跌
　　光大銀行（０６８１８）　　　３﹒５６元　　　下跌０﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列十大跌幅藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆隆地產（００１０１）　　　１８﹒３０元　　　下跌１﹒６１％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１２﹒９６元　　　下跌１﹒５２％
　　恆基地產（０００１２）　　　４２﹒４０元　　　下跌１﹒５１％
　　信和置業（０００８３）　　　１３﹒１６元　　　下跌１﹒３５％
　　新地　　（０００１６）　　１３１﹒９０元　　　下跌１﹒３５％
　　
　　太古　　（０００１９）　　　９４﹒８０元　　　下跌１﹒２５％
　　新世界　（０００１７）　　　１２﹒１６元　　　下跌１﹒１４％
　　申洲國際（０２３１３）　　１０２﹒１０元　　　下跌１﹒０７％
　　中海油　（００８８３）　　　１３﹒１２元　　　下跌１﹒０６％
　　騰訊　　（００７００）　　３４５﹒８０元　　　下跌１﹒０３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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