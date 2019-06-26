《盤後部署》開市大升大跌逆向操作或有斬獲，半年結後二萬八難守

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股再度急挫，其中科技股跌勢顯著，騰訊

（００７００）今早低開近２％，拖累港股今早開跌逾百點。聯儲局主席鮑威爾本港時間今早凌

晨突然發表「鷹派」言論，指出美國貨幣政策不應受短期因素干擾，令投資者擔心開展減息周期

或會受阻，本地地產股接力急挫，港股最低見２７９８５。然而，本周相繼期結及半年結，港股

今日低位有承接，午後突然「轉燈」確立升勢，並企穩於２８２００關口，惟投資者始終觀望「

習特會」，因此收市前未見大幅攀升，最終大市收報２８２２１點，升３６點或０﹒１３％，成

交額６４８﹒３５億元跌２１﹒２９％。國企指數收報１０７６６點，升２３點或

０﹒２２％。

Ａ股同樣表現牛皮，上證綜合指數收報２９７６點，跌０﹒１９％。深證成份指數收報

９１２２點，升０﹒０５％。兩市合共成交僅３９１７億元人民幣，按日大減近兩成四。



＊鮑威爾突轉「鷹」，地產股跌浪料起＊



聯儲局主席鮑威爾一直被美國總統特朗普批評，指其維持高息率，並表示，如果提早減息的

話，美股可能攀升數千點，上日（２５日）更指局方是「倔強小孩」。不過，鮑威爾隔晚則為聯

儲局護航，指出局方的「獨立」角色應該得以維持，不受短期政治壓力影響，因為如果因政治壓

力而屈服，往往對經濟造成巨大傷害，並強調，在局方改變政策前，會先考慮整體形勢，不會以

短期市場情況作為貨幣政策考量因素。

大行美銀美林預計，聯儲局有機會於９月減息四分一厘，但仍需關注局方或提早於７月開啟

減息周期，料整個周期最少減息四分三厘。而聖路易斯聯儲主席布拉德則表示，７月減息半厘機

會不大，但他仍支持進行減息。

聯儲局突然一下轉「鷹」，持續急升的金價亦開始回落，其中，現貨金由高位１４３５美元

水平，跌至現時１４００美元關口邊緣；而連日回吐的美匯指數亦開展升勢，重上９６水平，報

９６﹒２３８２。惟「鷹」風一吹，本港股地產股則湧現沽盤，相信鮑威爾今次言論的威力，會

持續至７月底當局議息前，地產股跌浪或僅剛剛開始而已。



＊港股好淡難測，衍生工具過夜風險大＊



本月港股出現數次大升大跌的單邊市，最大一次單日升幅為７０３點（當日習特會終於敲定

在Ｇ２０舉行），最大跌幅為４８０點。大升大跌市固然是好淡兩軍福音，惟需要留意的是，該

類單邊市屬大幅高開或低開的類型，開市順勢而追必定損手爛腳，但假如逆向操作或有機會賺取

一至二百點波幅。

Ｇ２０峰會期間，相信會有不少消息出台，投資者如持有衍生工具過夜風險相當之大，遇上

大幅波動容易被封殺「逃生門」。因此，建議投資者可考慮出現大幅高開或低開後逆向操作，相

信會略有斬獲。恆指方面，２８０００關口因月結及半年結關係而穩守，但結算過後，好友會否

退軍則難以定論，故短期而言，失二萬八亦不無機會。（ｕｌ）

