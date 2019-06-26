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即市新聞

26/06/2019 18:03

《台股攻略－馮偉明》台股成交縮少，今跌破１０７００點

　　《台股攻略》台股今日（２６日）開低走低，跌５４﹒１７點，收報１０６５２﹒５５點，
成交金額為新台幣８５３﹒４５億元。
　　電子權值股今日小跌，傳產股大多上漲，和比特幣相關的創意、智原、世芯－ＫＹ、撼訊、
青雲、承啟、技嘉、麗臺、微星表現仍強。大立光跌０﹒８％，收新台幣３７００元；台積電跌
１﹒６８％，收新台幣２３４﹒５元；鴻海跌０﹒１３％，收新台幣７６﹒３元。日月光投控跌
１﹒３１％，收新台幣６０﹒５元；聯發科跌０﹒３２％，收新台幣３１０﹒５元；台達電跌
１﹒２９％，收新台幣１５３元。被動元件族群方面，國巨升０﹒９５％，收新台幣２６６元；
華新科升０﹒３１％，收新台幣１６３元。金控股方面，國泰金升０﹒３５％，收新台幣
４２﹒７５元；富邦金升１﹒１１％，收新台幣４５﹒４元。
　　市場氣氛逐漸回升、美元亦有轉弱的跡象，隨著美國總統大選逼近，預期特朗普在連任的壓
力下將對股市有所作為。近日台股整固，市場預估中美貿易戰帶來的負面衝擊可望逐步降低，加
上下半年上市櫃公司獲利成長動能增溫，台股下半年行情可期，建議投資者短線逢回可考慮分批
部署。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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