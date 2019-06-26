《古臣周記－古臣》阿里傳來季嚟港上市，抽ＩＰＯ有咩要注意？

《古臣周記》２０１９年上半年仲有幾日就完結，展望下半年，缸友除咗要再留神中美貿易

戰嘅發展之外，當然都要留意埋阿里巴巴有傳第三季來港第二上市嘅消息啦！之前「孖屐」就預

期佢今次集資達２００億美金（約１５６０億港紙），計計數將會成為自２０１２年ＡＩＡ

（０１２９９）之後集資額最大嘅新股，規模之大更可以令生發發（００３８８）成交增加一成

到一成半，所以缸友們又點可以唔留意呢！所以喺抽佢ＩＰＯ之前，不如等阿臣今個星期先同大

家睇睇阿里盤數同業務發展先。



＊阿里業績增長跑贏ＱＱ＊



上個月阿里就派咗佢份全年成績，表現比ＱＱ（００７００）更為省鏡。ＱＱ啱啱錄得十年

嚟最低收入增長，阿里截至本年３月底止全年業績，期內收入按年大升５１巴仙至

３７６８﹒４４億人仔，盈利增長３６﹒９巴仙至８７６億人仔。細睇阿里各分部業務，單睇第

四財季，核心電商業務收入仲按年增長５４巴仙至７８８﹒９４億人仔，維持高增長；而作為之

前ＱＱ其中一個都力攻嘅雲業務表現又點呢？阿里第四季度雲收入就增長７６巴仙到７７﹒２６

億人仔，當中維持高增長嘅原因，主要係由每位客戶平均支出增加所推動，唔講唔知原來佢嘅客

戶已經有超過一半係喺Ａ場上市嘅公司。

睇埋其他「孖屐」嘅研究啊，根據花旗國市場研究機構Ｓｙｎｅｒｇｙ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｇｒｏｕｐ嘅研究，上年第四季阿里喺整個亞太區嘅市佔率排第二有

１５﹒９巴仙，只係緊隨喺亞馬遜（２４﹒１巴仙）之後。而阿里去到神州大地更加以４０﹒５

巴仙穩坐一哥地位，比ＱＱ佔有率１６﹒５巴仙多近半！所以睇到呢到，以後「孖屐」再炒雲業

務嘅時候，大家就識揀邊隻啦！

睇埋阿里ＰＥ，以隔晚收市價計現時大概３３倍，畀ＱＱ嘅３６﹒８倍仲低，而且預計阿里

仲有神州一大堆二、三線城市同東南亞「孖屐」，佢嘅前景可能更值得享有高ＰＥ，單純喺業務

上，比起ＱＱ畀神州監控嘅機會都少啲啦！

之前阿里就講到會計劃將股份「１拆８」，有分折就話呢步係為佢未來來港上市鋪路，因為

若果之後定價同花旗國嗰邊市價相若，即使以每手５０股計，入場費隨時高達６萬銀以上，而現

時若果通過拆細咁入場費，以每手５０股計可能只需要７０００銀到，有利散戶入場！不過除咗

關心定價幾多，阿臣同時關心阿里可唔可以同花旗國嗰邊「互聯互通」，咁到時侯就可以２４小

時炒阿里，仲有機會賺埋價差！？



＊主要股東及馬雲再減持＊



不過，阿里巴巴前景咁光明，都唔係無隱憂。好似喺最新一份報告就睇到，相關主要股東包

括馬雲自己，過去一年都一直減持阿里嘅股權，其中主要股東之Ａｌｔａｂａ喺上個月２０號就

公布會出售阿里股份，原因係因為基金計劃清盤，而需要減持阿里股權嚟還債。最大股東軟銀

（ＳｏｆｔＢａｎｋ），持股比例亦由２８﹒８巴仙降至２５﹒９巴仙。其中馬雲過去一年持股

比例就由６﹒４巴仙降至６﹒２巴仙，副主席蔡崇信持股比例由２﹒３巴仙降至２﹒２巴仙。但

目前馬雲仍然係阿里最大個人股東。但見到上邊各個股東紛紛減持唔通股價已經見頂？

睇返早年阿里選下阿里網絡（前股票編號０１６８８）在港上市，當時呢間公司主要從事

Ｂ２Ｂ電子商務業務，同今日阿里業務有一定差距，主要以電商業務為主，針對Ｂ２Ｂ嘅客戶，

而且未包括雲計算同支付業務等嘅範略，不過睇埋當年首掛嘅成續就令人好有遐想。２００７年

阿里網絡以１３﹒５銀上市，一手交易單位係５００股，當年首掛第一日曾經炒至逾４０銀，最

終亦以３９﹒５銀收市，不過隨後股價就唔多好睇，一直喺招股價樓下，最終到２０１２年，以

當年招股價１３﹒５銀私有化，計計數如果持貨五年撇除２０１０年派２２仙特別股息，可謂「

南柯一夢」！

不過，又咁講，今時今日阿里業務已經大有不同，而且成個香江政府都為咗阿里整個「同股

不同權」制度出嚟，阿臣諗首掛都應該有好成績，有閒錢嘅缸友就不妨買兩手，ｓｅｔ定止賺價

，應該都可以賺餐茶！



＊沽新地賺二千，渣打睇位沽貨＊



魚缸喺習特會見面前夕再起爭端，其中招行（０３９６８）同交行（０３３２８）牽涉當中

，花旗國指佢哋，涉嫌違反北韓制裁。另一邊廂神州仲爆出一間聲稱同招行有合作關係嘅私募基

金，突然人間蒸發。聯埋之前包商銀行、東亞（０００２３）發盈警單嘢，「孖屐」噚日都驚債

務違約會陸續有嚟，所以一眾內銀佬自然當災，魚缸走勢都唔好睇囉。

為免夜長夢多，阿臣先喺１３４﹒５銀沽咗新地（０００１６）先，雖然同上星期講嘅

１３５銀差半毫，不過起碼有錢落袋。而其餘兩隻魚毛金界（０３９１８）同渣打

（０２８８８）其中一隻策略有變，阿臣見渣打多次喺７０銀無發突破，考慮到呢到位就先行離

場。



表列截至６月２６日（１１：００ａｍ止）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ４０００股 ９﹒６５元 ８﹒９６元 ３５８４０元

渣打 ２５０股 ６７﹒５０元 ６９﹒６０元 １７４００元

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一周買入╱賣出股份

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股份 每股作價 數量 計及手續費後金額 盈╱虧

（不計手續費）

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沽出：

新地 １３４﹒５０元 ５００股 ６７１５９元 ２０００

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股票市值 ： ５３２４０元

剩餘現金 ： ９４９９３元

組合淨值 ：１４８２３３元

組合本月收益表現：＋ １﹒５１％（截至上月底止組合淨值：１４６０２８元）

組合累計收益表現：＋４１﹒１７％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：００ａｍ

