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26/06/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》電力生產５月份放緩非差況

　　《談國論企》中國的電力生產於２０１９年５月份同比增長放緩，及環比回落，乃受全國平
均氣溫並未出現２０１８年同期較常年偏高０﹒８個百分點之象，而火電減產和核電、水電、風
電、太陽能等潔淨電產，皆處雙位的增長，並非差況。
　　據中國國家統計局所發布的最新資料顯示，全國的電力生產於２０１９年５月份達５５８９
億千瓦時，同比僅增０﹒２％，相對於２０１８年同期５４４３﹒３億千瓦時所增的９﹒８％，
顯著少增凡９﹒６個百分點之普；此數較對上一個月之４月份出現環比減少３﹒１％，當然比上
年同期的環比增長２﹒９％為遜色。
　　此使全國電力生產２０１９年１－５月份達２﹒５萬億千瓦時，同比增長３﹒３５％無疑較
上年同期升幅５﹒２％，亦得回落，暫非劣象。
　　即使全國發電量於是月份的同比及環比皆回落，卻並不是反映出經濟、民生有所逆轉，理由
為（一）全國平均氣溫於２０１８年同期較常年偏高０﹒８個百分點，特別是廣東、湖南、江西
、浙江等省的平均氣溫，更出現自１９６１年以來之最高，反觀２０１９年卻未有出現上年的超
高平均溫度，是為住戶用戶的電力需求未見過份殷切之因。工業用電亦未如上年之殷切。此於
２０１８年的需求有所增加。
　　由是火電的電力生產於２０１９年５月份同比及環比減少４﹒９％，環比減幅亦下調至
４﹒７％，但相對於２０１８年同期減少１０﹒３％環比尚減３％，有所改善。
　　但（二）潔淨能源發電量，卻於２０１９年５月份呈全局的節節提升之態，特別是（１）風
電產量同比增長１９﹒４％，環比亦增１８﹒４％，較２０１８年同期分別增６﹒７％，和減少
１５﹒９％，有特別重大的改善。（２）太陽能發電同比增１５﹒５％，環比上升２﹒１個百分
點，亦佳。
　　和（３）水電發電的同比增長１０﹒８％，２０１８年則增加７﹒４個百分點。此因全國降
水量有所增加的支持。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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