《異動股》減息憧憬降溫地產股受壓，恒隆地產跌逾２％暫最差藍籌

《經濟通通訊社２６日專訊》聯儲局減息憧憬降溫，本地地產股受壓，其中，以恆隆地產

（００１０１）跌勢較大，暫為表現最差藍籌，現報２０﹒４元，跌２﹒３９％，盤中低報

２０﹒４元，暫成交達４７萬股，涉資９６５萬元。

聯儲局主席鮑威爾昨日發表講話，強調局方在貨幣政策方面採取觀望立場，被市場解讀對減

息未提供支持論據，而聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德亦表示，以現時美國經濟形勢來看，仍

未足以要求聯儲局在下月達下降半厘息的地步。

現時，恆生指數報２８１００，跌８５點或跌０﹒３０％，主板成交５３﹒５１億元。國企

指數報１０７１５，跌０﹒２５％或跌２６點。

上證綜合指數報２９７０，跌１１點或跌０﹒４０％，暫成交２２６﹒４０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恆隆集團 （０００１０） ２０﹒４０元 跌２﹒３９％

恆基地產 （０００１２） ４２﹒５０元 跌１﹒２８％

新鴻基地產（０００１６） １３２﹒２０元 跌１﹒１２％

新世界發展（０００１７） １２﹒１８元 跌０﹒９８％

太古 （０００１９） ９４﹒７５元 跌１﹒３０％



會德豐 （０００２０） ５５﹒００元 跌０﹒６３％

港鐵公司 （０００６６） ５２﹒３０元 跌０﹒１０％

信和置業 （０００８３） １３﹒１８元 跌１﹒２０％

恆隆地產 （００１０１） １８﹒３０元 跌１﹒６１％

嘉華國際 （００１７３） ４﹒５２元 跌０﹒４４％



嘉里建設 （００６８３） ３２﹒３５元 跌０﹒３１％

長實集團 （０１１１３） ６０﹒７５元 跌０﹒９０％

九倉置業 （０１９９７） ５６﹒１５元 跌０﹒３５％

太古地產 （０１９７２） ３２﹒２０元 跌１﹒３８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｓｃ）

