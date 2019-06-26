【駐京專電】中行報告料內地次季ＧＤＰ增６﹒２％全年升６﹒４％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國銀行國際金融研究所發布《２０１９

年三季度經濟金融展望報告》，關於中國經濟金融形勢，《報告》認為，今年上半年，中國經濟

發展的外部環境面臨更多更大的不確定性，但在「六穩」等政策作用下，經濟運行總體平穩，呈

現增長放緩、通脹上行、就業穩定和國際收支平衡性增強四大特點。預計二季度ＧＤＰ增長

６﹒２％左右。

展望下半年，中美貿易摩擦充滿變數、中美互加關稅的實質影響將持續顯現，國內地方政府

債務風險凸現，近期一些中小銀行的信用風險、流動性風險引起了市場的高度關注，中小民營企

業債務違約事件仍有發生。但「六穩」政策料將加快實施，加上低基數因素，預計中國經濟將在

三季度企穩，全年ＧＤＰ增長６﹒４％左右。

宏觀經濟政策方面：一是財政政策應加力增效，但需解決財政可持續性問題；二是貨幣政策

繼續發揮逆周期調節作用，降息應成為重要選項；三是推進供給側結枃性改革，增強市場活力和

信心；四是堅持因城施策，防止房地產市場大起大落；五是千方百計消除非經濟因素對經濟金融

的衝擊。

關於全球經濟金融形勢，《報告》認為，２０１９年第二季度，國際貿易投資更加疲軟，製

造業增長萎縮，金融市場波動再起，全球經濟復甦動力弱化。展望未來，全球經濟面臨的風險在

於國際貿易摩擦長期化和全球財政貨幣政策空間收窄。美國經濟已進入復甦周期晚期，結構失衡

、債務高企、貿易摩擦等風險將推動經濟下行，促使美聯儲貨幣政策轉向寬鬆。

