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26/06/2019 11:33

【駐滬專電】青浦區公布一批長三角重大項目，總投資１５００億

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海市青浦區今日公布，圍繞長三角一體
化發展國家戰略目標，已確定１２８項、總投資１４５８億元（人民幣．下同）的重大項目，包
括社會投資項目３１項、總投資額５０９億元；政府性投資項目９７項、總投資額９４９億元（
涉及生態環境保護項目１９項約１６８億元、基礎設施項目４２項約３０３億元、城市功能項目
３２項約４６１億元、鄉村振興項目４項約１７億元），今年計劃開工６２項、投資７５９億元

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