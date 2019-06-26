【駐滬專電】浙江新加坡簽署１５個合作項目，涉資約１０６億人幣

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》新加坡商務代表團日前在杭州與浙江省簽

署１５個重點合作項目，協議金額約１０６億元人民幣，項目涉及海事服務、城市規劃、金融服

務、青年交流等多個領域。

浙江省人民政府副省長朱從玖表示，浙江和新加坡是緊密的經貿夥伴，去年雙方貿易額達

４９﹒１億美元，其中浙江從新加坡進口２９﹒８億美元，同比增長２６％。

下一步，新加坡將加強與浙江的油品貿易和海事服務合作，推動科技創新發展，鼓勵青年文

化交流，促進金融連通及法律專業服務交流，共商可持續城市發展。

