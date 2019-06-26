《午市前瞻》港股短期２８０００有防守力，觀望習特會

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚（２５日）聯儲局主席鮑威爾發表講話指，局方不受短期

政治壓力影響，正在考慮是否需要減息，言論令市場減息預期降溫，美股三大指數下挫，當中納

指更延續上日跌勢續跌１２０點，收報７８８４。

港股今早跟隨美股低開１３９點，報２８０４６，加上內銀股繼續受私募基金「中金國瑞」

突清算事件影響，大部分內銀均全線低開，港股跌幅一度最多擴至２００點兼失守二萬八，低見

２７９８５點，不過港股之後曾倒升最多７７點，報２８２６３。港股後段走勢反覆，最終半日

收報２８１９８，微升１２點或０﹒０５％，成交３４４﹒８１億元，二萬八關口失而復得。

國企指數收報１０７５１，升８點或０﹒０８％。

上證指數半日收報２９７５點，跌６點或０﹒２３％。深證報９１２３點，升５點或

０﹒０６％，半日成交額２３６７億元人民幣。

重磅股向好，匯控（００００５）遭法巴微降目標價至６３﹒４６元，維持「中性」評級，

收升０﹒２３％，報６４﹒２５元；畢馬威發表最新報告，維持今年新股總集資額逾２千億元預

測，港交所（００３８８）今日升０﹒５９％，報２７３﹒８元；騰訊（００７００）遭中金維

持目標價３６５元及「持有」投資評級，微升０﹒０６％，報３４９﹒６元；野村料中移動

（００９４１）在５Ｇ投資周期有持續性增長，該股半日升０﹒５７％，報７０﹒６元；友邦（

０１２９９）跌０﹒２４％，報８２﹒２元。



＊減息預期降溫本地地產挫，花旗籲沽汽車股鎖定利潤＊



聯儲局主席鮑威爾言論令市場減息預期降溫，本地地產股受壓。新地（０００１６）挫

１﹒５７％，報１３１﹒６元，暫表現最差藍籌。恆隆地產（００１０１）跌１﹒２９％，報

１８﹒３６元；恆基地產（０００１２）走低１﹒２８％，報４２﹒５元；新世界發展

（０００１７）亦跌１﹒３％，報１２﹒１４元；九龍倉置業（０１９９７）軟０﹒９８％，報

５５﹒８元。

花旗發表研究報告指，中國汽車股股價已反映６月零售數據強勁，建議現時出售股份以鎖定

利潤，而若未有任何刺激政策出現，汽車板塊最快可於９月底開始復甦。華晨（０１１１４）瀉

２﹒９８％，報８﹒４６元；長城汽車（０２３３３）挫１﹒９７％，報５﹒４８元；比亞迪（

０１２１１）跌１﹒６％，報４６﹒１５元；廣汽集團（０２２３８）亦跌１﹒５２％，報７﹒

７９元；北京汽車（０１９５８）軟１﹒４４％，報４﹒７８元；不過東風集團（００４８９）

就走高３﹒８％，報６﹒２８元，暫表現最好國指股。

醫藥股今日就普遍逆市上揚，三生製藥（０１５３０）走高３﹒０４％，報１３﹒５４元；

藥明康德（０２３５９）升２﹒４２％，報６５﹒５５元；同系藥明生物（０２２６９）走強２

﹒１８％，報６７﹒９５元；中生製藥（０１１７７）獲匯證升目標近７％至９﹒４元，維持「

買入」投資評級，午收升２﹒８１％，報８﹒０４元，暫表現最好藍籌；石藥（０１０９３）亦

走高２﹒３３％，報１２﹒３２元。



＊減息憧憬大減金礦股回吐，安踏李寧現沽壓齊跌＊



鮑威爾言論亦令隔晚金價從六年高位回落，黃金相關股普遍回吐。山東黃金（０１７８７）

瀉４﹒８９％，報２１﹒４元；中國黃金（０２０９９）亦回吐２﹒３６％，報９﹒９２元；

ＳＰＤＲ金（０２８４０）挫１﹒９％，報１０３５元；招金礦業（０１８１８）跌

１﹒９１％，報８﹒７１元；紫金礦業（０２８９９）軟１﹒２４％，報３﹒１８元。

中資體育用品股今日就個別發展，安踏體育（０２０２０）今日走低３﹒４５％，報

５３﹒２元，暫表現最差國指股。李寧（０２３３１）早新獲、摩通、高盛、大華繼顯上調目標

，但半日軟１％，報１７﹒９元；不過特步國際（０１３６８）就微升０﹒２２％，報４﹒５５

元；申洲國際（０２３１３）就升０﹒７８％，報１０４元。

為防範化解債券市場流動性風險，繼人民銀行提升券商短融餘額上限後，七家中資券商昨晚

接連發布公告稱，中證監對申請發行金融債無異議。當中廣發証券（０１７７６）走高１﹒９８

％，報９﹒２８元；中信証券（０６０３０）升１﹒７９％，報１５﹒９元；國泰君安

（０２６１１）亦升１﹒３１％，報１３﹒９４元；不過中信建投証券（０６０６６）就遭中信

證券減持４﹒２７億股Ａ股，Ｈ股午收跌１﹒７％，報５﹒７９元。



＊李偉傑：內房風險較低，中海外目標３０元＊



港股今早隨美股低開，一度穿２８０００，之後見反彈，財經評論員李偉傑向《經濟通通訊

社》表示，由於內地Ａ股走勢不太悲觀，加上內銀股急瀉後今日開始企穩，市埸開始消化不利消

息。他指出，Ｇ２０峰會在即，中美兩國應會繼續爭鋒相對，投資者目前戒心較重，只要結果不

是與市場預期的有很大落差，港股會逐步明朗化，有機會收復近期失地；當然，倘一旦出現壞消

息，港股會下跌至２５０天線（約２７６１８點）附近。他預期今日午後港股維持在２８０００

點之上整固，此關位暫有防守力。

在個股方面，本地地產股今日全線下挫，李偉傑認為今日雖稍有震盪，但仍看好中長線發展

，但由於美國或延遲減息等，投資者短期料未有太大購買意慾。相反，他較為看好內房股，由於

人民幣近期走勢不俗，而且內房股暫沒有壞消息纏身，各企業銷售量亦不錯，故相對風險比較低

，對投資者來說具有一定的吸引力。當中，他看好中海外（００６８８），建議現價小注吸納，

短線目標價為３０元，止蝕位２６﹒５元。（ｊｔ、ａｌ）

