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即市新聞

26/06/2019 14:50

《美元走勢－羅明立》鮑威爾言論較預期強硬，美匯短線反彈

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒５０　　　１０７﹒０６　　　１０７﹒１４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３７２　　　１﹒１３５０　　　１﹒１３６６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６９４　　　１﹒２６６３　　　１﹒２６８６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７７１　　　０﹒９７４３　　　０﹒９７５０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１１７　　　７﹒８０５５　　　７﹒８１０４

　　《美元走勢》美國５月新屋銷售按月下降７﹒８％，以年率計為６２﹒６萬間，較市場預期
增長１﹒９％為差，同時亦創去年１２月來新低。另外，世界大型企業研究會公布，美國６月份
消費者信心指數跌至１２１﹒５，較市場預期的１３１﹒１為差，創２０１７年９月以來新低。
美聯儲主席鮑威爾暗示不會因為總統特朗普施壓而減息，他重申看好美國經濟前景，並提到局方
官員正在思考貿易糾紛會否構成減息的因素，並表示支持寬鬆貨幣政策的理由正在增加。美匯指
數初步支持在９５﹒８０，美聯儲主席的言論較預期強硬，降低投資者對局方下月開始減息的預
期，美元匯價短線反彈。
　　英國６月ＣＢＩ零售銷售差值為負４２，低於預期的負１０；同期，ＣＰＩ零售銷售預期指
數為負１１，亦較上月份的７為低。英國下任首相熱門人選，約翰遜近日加強「硬脫歐」的言論
，表示不論英國能否於本年１０月３０日前與歐盟達成協議，英國亦會如期退出歐盟，但仍然會
嘗試重新制定「脫歐」方案，如果歐盟拒絕重新談判，他會拒絕向歐盟支付３９０億英鎊的「分
手費」。受到「脫歐」問題困擾，英鎊匯價受到壓抑，１﹒２７７０╱１﹒２８２０阻力較大。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１３２０　　　１﹒１４５０　　　１﹒１２７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３２３０　　　１﹒３１００　　　１﹒３２８０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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