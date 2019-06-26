《美元走勢－羅明立》鮑威爾言論較預期強硬，美匯短線反彈

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒５０ １０７﹒０６ １０７﹒１４

歐元╱美元 １﹒１３７２ １﹒１３５０ １﹒１３６６

英鎊╱美元 １﹒２６９４ １﹒２６６３ １﹒２６８６

美元╱瑞郎 ０﹒９７７１ ０﹒９７４３ ０﹒９７５０

美元╱港元 ７﹒８１１７ ７﹒８０５５ ７﹒８１０４



《美元走勢》美國５月新屋銷售按月下降７﹒８％，以年率計為６２﹒６萬間，較市場預期

增長１﹒９％為差，同時亦創去年１２月來新低。另外，世界大型企業研究會公布，美國６月份

消費者信心指數跌至１２１﹒５，較市場預期的１３１﹒１為差，創２０１７年９月以來新低。

美聯儲主席鮑威爾暗示不會因為總統特朗普施壓而減息，他重申看好美國經濟前景，並提到局方

官員正在思考貿易糾紛會否構成減息的因素，並表示支持寬鬆貨幣政策的理由正在增加。美匯指

數初步支持在９５﹒８０，美聯儲主席的言論較預期強硬，降低投資者對局方下月開始減息的預

期，美元匯價短線反彈。

英國６月ＣＢＩ零售銷售差值為負４２，低於預期的負１０；同期，ＣＰＩ零售銷售預期指

數為負１１，亦較上月份的７為低。英國下任首相熱門人選，約翰遜近日加強「硬脫歐」的言論

，表示不論英國能否於本年１０月３０日前與歐盟達成協議，英國亦會如期退出歐盟，但仍然會

嘗試重新制定「脫歐」方案，如果歐盟拒絕重新談判，他會拒絕向歐盟支付３９０億英鎊的「分

手費」。受到「脫歐」問題困擾，英鎊匯價受到壓抑，１﹒２７７０╱１﹒２８２０阻力較大。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１３２０ １﹒１４５０ １﹒１２７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３２３０ １﹒３１００ １﹒３２８０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

