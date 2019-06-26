金融「大鱷」索羅斯（Ｇｅｏｒｇｅ Ｓｏｒｏｓ）等１８名美國富豪發表聯署信，促請
２０２０年總統參選人向美國富豪徵稅，以改善收入不均、氣候變化等問題，認為徵收富豪稅符
合公眾利益。
參與聯署的富豪還有迪士尼繼承人阿比蓋爾迪士尼（Ａｂｉｇａｉｌ Ｄｉｓｎｅｙ）、
Ｆａｃｅｂｏｏｋ聯合創辦人休斯（Ｃｈｒｉｓ Ｈｕｇｈｅｓ）等。《香港經濟日報》
26/06/2019 08:20
美國富豪聯署促徵收富豪稅，以改善收入不均等問題
金融「大鱷」索羅斯（Ｇｅｏｒｇｅ Ｓｏｒｏｓ）等１８名美國富豪發表聯署信，促請
２０２０年總統參選人向美國富豪徵稅，以改善收入不均、氣候變化等問題，認為徵收富豪稅符
合公眾利益。
參與聯署的富豪還有迪士尼繼承人阿比蓋爾迪士尼（Ａｂｉｇａｉｌ Ｄｉｓｎｅｙ）、
Ｆａｃｅｂｏｏｋ聯合創辦人休斯（Ｃｈｒｉｓ Ｈｕｇｈｅｓ）等。《香港經濟日報》
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