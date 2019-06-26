美國富豪聯署促徵收富豪稅，以改善收入不均等問題

金融「大鱷」索羅斯（Ｇｅｏｒｇｅ Ｓｏｒｏｓ）等１８名美國富豪發表聯署信，促請

２０２０年總統參選人向美國富豪徵稅，以改善收入不均、氣候變化等問題，認為徵收富豪稅符

合公眾利益。

參與聯署的富豪還有迪士尼繼承人阿比蓋爾迪士尼（Ａｂｉｇａｉｌ Ｄｉｓｎｅｙ）、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ聯合創辦人休斯（Ｃｈｒｉｓ Ｈｕｇｈｅｓ）等。《香港經濟日報》

