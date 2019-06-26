外界關注本周末舉行的習特會能否緩和中美貿易戰緊張局面，中國國際經濟交流中心副理事
長、商務部前副部長魏建國接受本報專訪時表示，兩國元首會面會達成積極結果，很大可能取消
全部關稅，並重啟談判。
隨著上周國家主席習近平與美國總統特朗普通話，中美談判的僵局逐漸被打破。
魏建國表示，習特會能夠如期舉行，說明中美兩國已就一些問題達成共識，正準備達成一定
程度的和解，「雙方經過這麼長時間的摩擦，都認識到貿易戰不利於兩國，也不利於世界，預計
兩國元首會面之後將共同宣布重啟談判。」《香港經濟日報》
26/06/2019 08:25
【貿易開戰】前商務部副部長：習特會可達共識
外界關注本周末舉行的習特會能否緩和中美貿易戰緊張局面，中國國際經濟交流中心副理事
長、商務部前副部長魏建國接受本報專訪時表示，兩國元首會面會達成積極結果，很大可能取消
全部關稅，並重啟談判。
隨著上周國家主席習近平與美國總統特朗普通話，中美談判的僵局逐漸被打破。
魏建國表示，習特會能夠如期舉行，說明中美兩國已就一些問題達成共識，正準備達成一定
程度的和解，「雙方經過這麼長時間的摩擦，都認識到貿易戰不利於兩國，也不利於世界，預計
兩國元首會面之後將共同宣布重啟談判。」《香港經濟日報》
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