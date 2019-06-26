《經濟通通訊社２６日專訊》波司登（０３９９８）宣布，截至今年３月底止全年溢利
９﹒８１億元（人民幣．下同），按年增５９﹒４４％，每股基本盈利９﹒３２分，派末期息
６港仙。
期內，收入１０３﹒８４億元，升逾１６﹒９０％，毛利５５﹒１３億元，增
３３﹒８５％。（ｈｏ）
＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊
26/06/2019 12:20
波司登（３９９８）全年賺９﹒８億人幣升５９％，派息６港仙
《經濟通通訊社２６日專訊》波司登（０３９９８）宣布，截至今年３月底止全年溢利
９﹒８１億元（人民幣．下同），按年增５９﹒４４％，每股基本盈利９﹒３２分，派末期息
６港仙。
期內，收入１０３﹒８４億元，升逾１６﹒９０％，毛利５５﹒１３億元，增
３３﹒８５％。（ｈｏ）
＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊
|FOCUS26/06/2019
【FOCUS】鮑叔再暗寸侵侵 美股或施壓減息「Timing」
|生財有道26/06/2019
估值平 項目豐 銀娛值得再落注
|生財有道26/06/2019
擴品牌攻華南 大家樂鑊氣夠
|剖析天下26/06/2019
政經施壓挾聯儲局減息 年內要減三次？
|剖析天下26/06/2019
澳洲內憂外患 增長神話或終結
|國際動態26/06/2019
特朗普擬退出 美日安保條約
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰