【延期年金】有得扣稅但追不到通脹？一個指標讓你比較回報！

《經濟通通訊社記者陳佩珊２６日報道》為鼓勵市民為退休生活盡早作準備，政府為購買延

期年金的納稅人提供稅務優惠，保監局發出「合資格延期年金保單」（ＱＤＡＰ）後，現時市面

上共有十款ＱＤＡＰ。不過，很多保險公司推出的產品只是剛好符合保監指引的最低要求，例如

是５年的保費繳付期和１０年的年金派發期。不少產品的保證回報率甚至不及通脹，扣稅優惠能

否抵銷不足，消費者需多加考量。

年金猶如「自製長糧」，在投保人退休之後為其提供穩定收入。年金可分為即期和延期，政

府推出的公共年金便屬於即期，適合即將或已退休人士，以一筆過形式繳付保費，便可即時提取

固定收入直至終身；延期年金就由０歲至退休前均可投保，適合在職人士，供款期介乎１至２０

年，年金派發期則因應個別計劃而定，部分只有５年，但亦有些派發至終身。



＊僅三款產品的年金派發期覆蓋退休＊



投資年金的初衷，自然是希望應對長壽風險，避免老來積蓄「乾塘」。不過，現時十款ＱＤ

ＡＰ當中，只有一款是派發至終身，另外有兩款分別派發至９９歲及１０８歲，其餘產品的年金

期普遍只有１０至２０年。

由於各項年金產品的供款期、累積期及年金期均有所不同，若要客觀比較各個產品，就要視

乎內部回報率（ＩＲＲ），即是計算全期保費及年金收入的年化回報，ＩＲＲ愈高代表回報愈好

。而ＩＲＲ還分為「保證」及「非保證」兩部分，ＱＤＡＰ的其中一項好處是要求保險公司必須

在產品小冊子披露保證ＩＲＲ及總ＩＲＲ，而以往一般私營年金較多強調其非保證ＩＲＲ，保證

部分則不公開，因此ＱＤＡＰ產品可較容易讓消費者比較。



＊保證回報大部分低於通脹＊



非保證回報通常是根據現時紅利率計算，現時紅利率並不反映將來表現，若果出現極端市場

大跌情形，非保證回報可以是零。所以在比較ＩＲＲ時，最重要是留意其保證ＩＲＲ。

根據各保險公司的產品小冊子（詳情見表），暫時提供最高保證ＩＲＲ的是國壽海外的產品

，回報率有２﹒７至３％，而其餘公司的保證ＩＲＲ，部分低至０﹒０１％，而本港過去１０年

平均通脹約３％。計及非保證回報後，總回報率介乎１﹒９７至４﹒５２％。至於政府的公共年

金ＩＲＲ約４％，一般私營年金的保證ＩＲＲ介乎２至４％，部分總回報高達５％以上。

