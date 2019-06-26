【延期年金】專家仍認同投資價值，優質公司非保證回報有機會達標

《經濟通通訊社記者陳佩珊２６日報道》保險比較平台ｉｍＳｕｒｅ產品總監高永輝對《經

濟通通訊社》表示，雖然大多數「合資格延期年金保單」（ＱＤＡＰ）產品的內部回報率（ＩＲ

Ｒ）不高，但以理財角度看，ＱＤＡＰ可作為一籃子退休方案之一，除了擁有一般年金的分散風

險作用外，亦提供扣稅優惠，坊間產品則未能同時提供。而且部分計劃更可選擇不提取年金，在

保單上積存生息，增強儲蓄能力，不失為一種退休理財選擇。



＊總回報受個別公司投資策略影響＊



雖然年金屬穩健的投資產品，並非用作追求高回報，但若果年金的回報連通脹亦及不上，在

鎖死現金之餘，更會令現金購買力遭蠶食。現時部分ＱＤＡＰ產品的保證ＩＲＲ不足１％，低於

本港過去１０年平均通脹３％，但高永輝認為，仍需視乎相關保險公司的投資策略，若果投資做

得好，總體年金回報仍可跑贏通脹，而且現時保險公司的回報假設相對保守，除非市況大跌，否

則保險公司在總回報率方面仍可達標。

他建議，除了比較回報率外，市民若要投資ＱＤＡＰ，亦需評估保險公司自身的財務健全性

，這將是回報率能否達標的關鍵，而公司的售後服務是否優質，亦是考慮因素之一。



＊年金較強積金投資風險低＊



ＱＤＡＰ的６萬元扣稅上限，其實是與強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）合併計算，市民

應如何分配投資？高永輝認為，這不能一概而論，需視乎客戶的風險承受能力、現金流靈活性。

強積金供款通常要直至６５歲才可提取，而且投資回報可升可跌，至於ＱＤＡＰ相對上的投資風

險較低，市民宜在購買前先向理財顧問，因應個人狀況作出投資。



＊退保賺稅或失未來預算＊



早前另一保險比較平台１０Ｌｉｆｅ的研究發現，部分ＱＤＡＰ產品可用作避稅，投保人在

供款期完結後除了可取回本金，更同時可賺取扣稅優惠。財經事務及庫務局亦曾回應指，倘保單

持有人在冷靜期後提前退保，稅務局亦不會追加評稅，若在冷靜期內終止才會再評稅。

不過，政府推廣年金是期望市民養成儲蓄習慣，紓緩退休後的財政危機，若市民為賺稅而放

棄年金保單，退休後可能會缺少一份退休保障，作出決定前需多加考慮個人需要。

