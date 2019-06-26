【新股上市】中集車輛據報最多集資２１﹒４億元

《經濟通通訊社２６日專訊》全球半掛車行業領導者中集車輛今日下午將舉行記招，宣布香

港上市詳情。市場消息透露，公司將按每股６﹒３８－８﹒０８港元發售２﹒６５億股，集資

約１６﹒９－２１﹒４億港元。

是次作價反映在行使超額配股權之前，公司市值約１４－１８億美元。公司預計股份可於７

月１１日首掛。根據初步招股文件，上市保薦人為海通國際。

據報，兩名基石投資者上海汽車及山東玲瓏輪胎將分別斥資５０００萬及３５００萬美元認

購中集車輛之股份，即兩者合共投資約８５００萬美元。（ｃｌ）

